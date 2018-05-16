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Серена УИЛЬЯМС: «Никогда не думала, что выйду замуж за белого парня»

Тенниситска рассказала о семейой жизни с Оганяном

  • 16.05.2018 15:21
  • 1661 просмотров
  • 3 комментария
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Серена УИЛЬЯМС: «Никогда не думала, что выйду замуж за белого парня»
23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс рассказала о своих отношениях с мужем Алексисом Оганяном. 
 
«Я спортсменка, он — бизнесмен. Я темнокожая, он — белый. Мы абсолютно разные, но при этом дополняем друг друга. Ему всегда приходится выслушивать о несправедливости, которая имеет место. Которой не было бы, если бы я была белой. Это интересно. Я никогда не думала, что выйду замуж за белого парня. Но это доказывает, что у любви нет ограничений по цвету кожи», — цитирует Уильямс New York Times.
 
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Источник — New York Times

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Комментарии
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 16.05.2018 16:11
    0
    Какая нафиг несправедливость. Ты самая богатая спортсменка США, ну среди женщин, разумеется.
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    Geoman
    online
      Geoman, 16.05.2018 16:18
    0
    Всегда считал, что Серене место не в женском теннисе, а в мужском.
    Слишком она атлетичная что ли)
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    seregka1991
    online
      seregka1991, 16.05.2018 16:23
    0
    В голове не укладывается, как в цивилизованном мире имеет место о разговорах про цвет кожи. Это просто такая тупость и бред, какая разница я никогда не пойму.
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