Серена УИЛЬЯМС: «Никогда не думала, что выйду замуж за белого парня»

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс рассказала о своих отношениях с мужем Алексисом Оганяном.

«Я спортсменка, он — бизнесмен. Я темнокожая, он — белый. Мы абсолютно разные, но при этом дополняем друг друга. Ему всегда приходится выслушивать о несправедливости, которая имеет место. Которой не было бы, если бы я была белой. Это интересно. Я никогда не думала, что выйду замуж за белого парня. Но это доказывает, что у любви нет ограничений по цвету кожи», — цитирует Уильямс New York Times.