Серена УИЛЬЯМС: «Никогда не думала, что выйду замуж за белого парня»

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс рассказала о своих отношениях с мужем Алексисом Оганяном.
«Я спортсменка, он — бизнесмен. Я темнокожая, он — белый. Мы абсолютно разные, но при этом дополняем друг друга. Ему всегда приходится выслушивать о несправедливости, которая имеет место. Которой не было бы, если бы я была белой. Это интересно. Я никогда не думала, что выйду замуж за белого парня. Но это доказывает, что у любви нет ограничений по цвету кожи», — цитирует Уильямс New York Times.
Напомним, что Серена Уильямс пропускает турнир в Риме.
Источник — New York Times
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Слишком она атлетичная что ли)
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