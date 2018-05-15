Корне избежала дисквалификации за пропуск допинг-теста

24 октября 2017 года Ализе Корне пропустила допинг тест, за что ей грозила дисквалификация. Однако Международная теннисная федерация (ITF) рассмотрела дело француженки и решила не наказывать ее.

ITF посчитала, что допинг-офицер не предпринял всех необходимых шагов для того, чтобы взять допинг-пробу у теннисистки.

На тот момент Корне находилась у себя дома, но у нее был сломан телефон. Допинг-офицер дозвонился до автоответчика Корне, однако не оставил сообщения. Корне не смогла перезвонить из-за того, что номер допинг-офицера был скрыт.