Корне избежала дисквалификации за пропуск допинг-теста

24 октября 2017 года Ализе Корне пропустила допинг тест, за что ей грозила дисквалификация. Однако Международная теннисная федерация (ITF) рассмотрела дело француженки и решила не наказывать ее.
ITF посчитала, что допинг-офицер не предпринял всех необходимых шагов для того, чтобы взять допинг-пробу у теннисистки.
На тот момент Корне находилась у себя дома, но у нее был сломан телефон. Допинг-офицер дозвонился до автоответчика Корне, однако не оставил сообщения. Корне не смогла перезвонить из-за того, что номер допинг-офицера был скрыт.
Источник — L`Equipe
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