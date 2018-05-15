Рим. Обзор лучших ударов понедельника

Смотрите обзор лучший ударов и розыгрышей на престижном грунтовом турнире в Риме, среди которых и эпизод из матча Долгополов – Джокович.
Источник — YouTube
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Смотрите обзор лучший ударов и розыгрышей на престижном грунтовом турнире в Риме, среди которых и эпизод из матча Долгополов – Джокович.
Источник — YouTube
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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