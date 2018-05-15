Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Рим. Обзор лучших ударов понедельника

Смотрите нарезку лучших моментов понедельника на грунтовом турнире в Италии

  • 15.05.2018 12:04
  • 281 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Александр Долгополов
© Getty Images. Александр Долгополов

Смотрите обзор лучший ударов и розыгрышей на престижном грунтовом турнире в Риме, среди которых и эпизод из матча Долгополов – Джокович.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — YouTube

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.