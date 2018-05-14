Разгромное поражение Цуренко в Риме. Обзор

В первом раунде турнира в Риме Леся Цуренко уступила Петре Мартич 1:6, 2:6
Источник — YouTube
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В первом раунде турнира в Риме Леся Цуренко уступила Петре Мартич 1:6, 2:6
Источник — YouTube
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Турнір там уже закінчився! Виправте на Рим.
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