Разгромное поражение Цуренко в Риме. Обзор

Може не треба? Свій рівень ти вже довів, чого тільки фінал кубку вартий... що не вихід - то всеро...

19:46 — wladimir_skidan

А ты если учесть что трансляции будут на каналах которые имеют сайты с прямыми трансляциями то ук...

19:45 — olexyn

раз там підписався шляшко - значить, пенісовщині невигідно транслювати ЧМ

19:42 — grifon

спершу ти свою справку покажи

19:42 — wladimir_skidan

И чем больше украинцев будет смотреть ЧМ по инету, а смотреть будут в основном росканалы, тем бол...