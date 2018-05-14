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Разгромное поражение Цуренко в Риме. Обзор

Видеообзор матча Леси Цуренко против Петры Мартич

  • 14.05.2018 18:05
  • 652 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Петра Мартич
© Getty Images. Петра Мартич

В первом раунде турнира в Риме Леся Цуренко уступила Петре Мартич 1:6, 2:6

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Источник — YouTube

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Комментарии
    Oleksandr Goncharov
      Oleksandr Goncharov, 14.05.2018 18:31
    +2
    В Мадриді? Прикольно!
    Турнір там уже закінчився! Виправте на Рим.
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