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Рейтинг WTA. Свитолина пока 4-я, Ястремская дебютировала в топ-150

Первая ракетка Украины в ближайшее время рискует потерять позиции в мировой классификации

  • 14.05.2018 10:59
  • 629 просмотров
  • 1 комментария
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Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Турнир серии Premier Mandatory в Мадриде не сильно изменил первую десятку, но плотность результатов достигла критической массы. Особенно это касается Элины Свитолиной и Алены Остапенко. Велика вероятность, что в ближайшие пару недель они могу опуститься на несколько позиций. Напомним, украинке нужно будет защитить победу в Риме, представительнице Латвии - на Ролан Гарросе.

После триумфа в Мадриде чешка Петра Квитова поднялась на 8 позицию в рейтинге WTA и на вторую в Чемпионской гонке, в Риме она играть не будет. Финалистка испанского турнира Кики Бертенс установила личный рекорд - 15 место в мировой классификации.

На первом месте остается Симона Халеп, но, в отличие от Каролин Возняцки, ей нужно будет защитить  очки за финалы в Риме и Париже.

Рейтинг WTA

В Чемпионской гонке Свитолина уже опустилась на шестую позицию, недалеко впереди Кербер и Плишкова с одинаковым показателем очков.

Чемпионская гонка



Стоит отметить выступление Даяны Ястремской. 17-летняя украинка дошла до финала на 100-тысячнике в Кань-сюр-Мере и впервые в карьере вошла в топ-150 лучших теннисисток мира.

Марта Косткюк, которая вылетела в первом круге Мадрида, и Ангелина Калинина также немного обновили личные рекорды.

Украинки в рейтинге WTA расположились на следующих позициях:
Элина Свитолина – 4 (=)
Леся Цуренко – 37 (+2)
Катерина Козлова – 66 (+4)
Катерина Бондаренко – 81 (-1)
Марта Костюк – 130 (+3)
Ангелина Калинина – 135 (+1)
Даяны Ястремская – 142 (+32)

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Андрій Федейко
      Андрій Федейко, 14.05.2018 11:33
    0
    Цього тижня Еліні 900 очок треба відігравати....запасаймося попкорном)!!!
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