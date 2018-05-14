Рейтинг WTA. Свитолина пока 4-я, Ястремская дебютировала в топ-150

Турнир серии Premier Mandatory в Мадриде не сильно изменил первую десятку, но плотность результатов достигла критической массы. Особенно это касается Элины Свитолиной и Алены Остапенко. Велика вероятность, что в ближайшие пару недель они могу опуститься на несколько позиций. Напомним, украинке нужно будет защитить победу в Риме, представительнице Латвии - на Ролан Гарросе.



После триумфа в Мадриде чешка Петра Квитова поднялась на 8 позицию в рейтинге WTA и на вторую в Чемпионской гонке, в Риме она играть не будет. Финалистка испанского турнира Кики Бертенс установила личный рекорд - 15 место в мировой классификации.



На первом месте остается Симона Халеп, но, в отличие от Каролин Возняцки, ей нужно будет защитить очки за финалы в Риме и Париже.

Рейтинг WTA

В Чемпионской гонке Свитолина уже опустилась на шестую позицию, недалеко впереди Кербер и Плишкова с одинаковым показателем очков.

Чемпионская гонка





Стоит отметить выступление Даяны Ястремской. 17-летняя украинка дошла до финала на 100-тысячнике в Кань-сюр-Мере и впервые в карьере вошла в топ-150 лучших теннисисток мира.



Марта Косткюк, которая вылетела в первом круге Мадрида, и Ангелина Калинина также немного обновили личные рекорды.



Украинки в рейтинге WTA расположились на следующих позициях:

Элина Свитолина – 4 (=)

Леся Цуренко – 37 (+2)

Катерина Козлова – 66 (+4)

Катерина Бондаренко – 81 (-1)

Марта Костюк – 130 (+3)

Ангелина Калинина – 135 (+1)

Даяны Ястремская – 142 (+32)