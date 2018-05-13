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Кань-сюр-Мер. Ястремская уступила в финале

17-летняя украинская теннисистка в двух сетах проиграла Ребекке Петерсон из Швеции

  • 13.05.2018 20:09
  • 953 просмотров
  • 3 комментария
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Open de Cagnes-sur-Mer. Даяна Ястремская
© Open de Cagnes-sur-Mer. Даяна Ястремская

Юная украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла одержать победу в финале турнира ITF во Франции. В финале 100-тысячника украинка в двух сетах проиграла представительнице Швеции Ребекке Петерсон.

Кань-сюр-Мер. Финал
Даяна Ястремская (Украина) – Ребекка Петерсон (Швеция) – 4:6, 5:7

В первой партии украинка быстро отпустила соперницу, но при счете 1:5 смогла сократить отставание до минимума и была близка к тому, чтобы переломить ситуацию на корте. К сожалению, Даяне не удалось реализовать 4 геймбола на своей подаче, и с третьего сетбола она все же отдала партию.

Дождь, из-за которого долго не начинался поединок, пошел и в середине матча. Впрочем, это не особо повлияло на игру теннисисток, и во втором сете продолжилась уже равная борьба. При счете 5:5 Ястремская заработала брейкпонит, но не смогла его реализовать, после чего сама подарила сопернице двойной матчбол и в итоге проиграла.

Стоит отметить, что это второй выход Ястремской в финал турнира подобного уровня. В прошлом году Даяна также проиграла в финале Санкт-Петербурга. С понедельника украинка дебютирует в топ 150 мирового рейтинга, а ее соперница также впервые в карьере войдет в сотню лучших.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 13.05.2018 20:12
    +2
    Не хватает психологии победительницы, а без этого топовым игроком не станешь никогда...
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    RoNIkyo
    online
    RoNIkyo, 13.05.2018 20:25
    -6
    Боже, невже ж то наші навчаться грати в теніс? А то таке враження, що крім боксу Україна ні в одному виді нормально виступати не може.
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    grifon
    online
      grifon, 13.05.2018 20:28
    0
    серйозно? тобто 4 місце у рейтингу це легко зробити? або це не результат?
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