Кань-сюр-Мер. Ястремская уступила в финале

Арбитры ошибаются, всё бывает. Например если бы арбитр Абдула в прошлом туре в очередной раз не о...

Чечер вышел и Заря прижала Динамо, нанесла больше ударов в створ. Какие претензии? А вообще ясно...

Последний тур Ворскла - Заря.Собственно, матч за бронзу.Интересно другое - Мариуполь, судя по все...

пол года-год назад хотел бы,что бы Заря бронзу взял.теперь искренне это желаю сделать Ворскле.фк ...

21:38 — scorpio16

Шахтер с победой , в этом сезоне равных не было ... Сурок падлюка , говорили , что 3 очка боком в...

21:37 — belish

Ты хотел сказать суркисня один раз обосралась по полной. Позор в лозане это не заслуга клуба, это...

21:37 — pron1969

А вот и чемпион на говне подоспел. Ничтожеств вытянули слепые как всегда судьи которые в упор не ...

21:36 — Darkness1984

ШД с чемпионством!

21:35 — oleg08

Заслужено.С Чемпионством и Кубком.

21:35 —

Надо ультрасам захватывать ФФУ и требовать золотого матча между Динамо и Шахтой. Чемпион нелегети...