Кань-сюр-Мер. Ястремская уступила в финале

Юная украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла одержать победу в финале турнира ITF во Франции. В финале 100-тысячника украинка в двух сетах проиграла представительнице Швеции Ребекке Петерсон.
Кань-сюр-Мер. Финал
Даяна Ястремская (Украина) – Ребекка Петерсон (Швеция) – 4:6, 5:7
В первой партии украинка быстро отпустила соперницу, но при счете 1:5 смогла сократить отставание до минимума и была близка к тому, чтобы переломить ситуацию на корте. К сожалению, Даяне не удалось реализовать 4 геймбола на своей подаче, и с третьего сетбола она все же отдала партию.
Дождь, из-за которого долго не начинался поединок, пошел и в середине матча. Впрочем, это не особо повлияло на игру теннисисток, и во втором сете продолжилась уже равная борьба. При счете 5:5 Ястремская заработала брейкпонит, но не смогла его реализовать, после чего сама подарила сопернице двойной матчбол и в итоге проиграла.
Стоит отметить, что это второй выход Ястремской в финал турнира подобного уровня. В прошлом году Даяна также проиграла в финале Санкт-Петербурга. С понедельника украинка дебютирует в топ 150 мирового рейтинга, а ее соперница также впервые в карьере войдет в сотню лучших.
Источник — Sport.ua
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