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Надаль потребовал миллион долларов за участие в турнире

Руководство турнира в Вене подумывает о других игроках

  • 13.05.2018 14:35
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль
Испанец Рафаэль Надаль запросил € 1 млн за выступление на турнире категории ATP 500 в Вене (Австрия), который проходит в конце октября параллельно с соревнованиями в Базеле (Швейцария). Помимо Надаля, турнир ведет переговоры с Новаком Джоковичем, Чхун Хеном и Кеем Нисикори. Об этом сообщает Tennis World USA.
 
«Нам нужен новый приток денег, а у Азии большой рынок. Отмечу, что если Надаль сыграет, то нам придется превысить лимит в € 4 млн, который заложен на приглашения игроков», — сказал директор турнира, Хервиг Страка.
 
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Источник — Tennis World USA

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