Федерер станет первой ракеткой мира в понедельник

Сегодня в четвертьфинале Мастерса в Мадриде Доминик Тим обыграл Рафаэль Надаля, и прервал победную серию испанца на грунте.
Кроме этого, австриец сбросил Надаля с первой строчки рейтинга АТР – для того, чтобы остаться на вершине, Рафаэлю надо было только выигрывать турнир в Мадриде.
Таким образом, в понедельник, 13 мая, на первое место рейтинга АТР вернется Роджер Федерер, который пропускает весь грунтовый сезон.
Источник — Sport.ua
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