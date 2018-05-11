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Федерер станет первой ракеткой мира в понедельник

Рафаэль Надаль не смог удержать первую строчку

  • 11.05.2018 20:32
  • 717 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер

Сегодня в четвертьфинале Мастерса в Мадриде Доминик Тим обыграл Рафаэль Надаля, и прервал победную серию испанца на грунте.

Кроме этого, австриец сбросил Надаля с первой строчки рейтинга АТР – для того, чтобы остаться на вершине, Рафаэлю надо было только выигрывать турнир в Мадриде.

Таким образом, в понедельник, 13 мая, на первое место рейтинга АТР вернется Роджер Федерер, который пропускает весь грунтовый сезон.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    sres2016
    online
      sres2016, 11.05.2018 20:45
    +1
    Китайская мудрость: сидеть на берегу и ждать, пока мимо не проплывет труп неприятеля. Так и Федя: не играет, но становится лидером!
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