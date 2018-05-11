Федерер станет первой ракеткой мира в понедельник

Сегодня в четвертьфинале Мастерса в Мадриде Доминик Тим обыграл Рафаэль Надаля, и прервал победную серию испанца на грунте.

Кроме этого, австриец сбросил Надаля с первой строчки рейтинга АТР – для того, чтобы остаться на вершине, Рафаэлю надо было только выигрывать турнир в Мадриде.

Таким образом, в понедельник, 13 мая, на первое место рейтинга АТР вернется Роджер Федерер, который пропускает весь грунтовый сезон.