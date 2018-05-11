Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Мадрид. Тим остановил победное шествие Надаля на грунте

Доминик Тим вышел в полуфинал Мастерса в Мадриде

  • 11.05.2018 20:26
  • 422 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль

В четвертьфинале Мастерса в Мадриде Доминику Тиму предстояло встретиться с первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем. Победная серия испанца на грунте тянулась еще с прошлого года и продолжалась 50 сетов и 21 матч.

Однако Тим сенсационно сумел прервать обе серии сразу, обыграв испанца в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 57 минут.

1/4 финала

Рафаэль Надаль (Испания) – Доминик Тим (Австрия) – 5:7, 3:6

В полуфинале Тим завтра сыграет с Кевином Андерсоном, который ранее одолел Душана Лайовича.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.