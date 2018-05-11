Мадрид. Тим остановил победное шествие Надаля на грунте

В четвертьфинале Мастерса в Мадриде Доминику Тиму предстояло встретиться с первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем. Победная серия испанца на грунте тянулась еще с прошлого года и продолжалась 50 сетов и 21 матч.

Однако Тим сенсационно сумел прервать обе серии сразу, обыграв испанца в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 57 минут.

1/4 финала

Рафаэль Надаль (Испания) – Доминик Тим (Австрия) – 5:7, 3:6

В полуфинале Тим завтра сыграет с Кевином Андерсоном, который ранее одолел Душана Лайовича.