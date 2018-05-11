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Тим прервал рекордную серию Надаля на грунте

Серия Надаля из 50 выигранных сетов подряд на грунте прервана

  • 11.05.2018 20:11
  • 867 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль

Сегодня в 1/4 финала Мастерса в Мадриде Рафаэль Надаль встречается с Домиником Тимом. Поединок уже продолжается, однако на нем уже состоялось историческое событие.

Тим выиграл первый сет со счетом 7:5 и тем самым прервал рекордную серию Надаля из 50 подряд выигранных сетов на грунте, которая началась еще в прошлом году.

В случае поражения в матче против Тима Надаль в следующий понедельник потеряет статус первой ракетки мира.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    movkli
    online
      movkli, 11.05.2018 20:40
    0
    все, уже проиграл Рафа
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