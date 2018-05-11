Тим прервал рекордную серию Надаля на грунте

Сегодня в 1/4 финала Мастерса в Мадриде Рафаэль Надаль встречается с Домиником Тимом. Поединок уже продолжается, однако на нем уже состоялось историческое событие.

Тим выиграл первый сет со счетом 7:5 и тем самым прервал рекордную серию Надаля из 50 подряд выигранных сетов на грунте, которая началась еще в прошлом году.

В случае поражения в матче против Тима Надаль в следующий понедельник потеряет статус первой ракетки мира.