Александр Зверев – Доминик Тим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня, 13 мая, на грунтовом Мастерсе в Мадриде состоится финальный поединок, в котором австриец Доминик Тим сразится с представителем Германии Александром Зверевым.
Поединок состоится вторым запуском на корте им. Маноло Сантаны. Начало матча − не ранее 19:30 по Киеву.
Букмекеры отдают небольшое предпочтение австрийцу − 1,9. Коэффициент на немца − 2,05. Счет в личных встречах в пользу Тима − 4:1 (на грунте 3:0).
Напомним, в поединке 1/4 финала Доминик Тим прервал фантастическую победную серию Рафаэля Надаля.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу поединка
Источник — Sport.ua
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