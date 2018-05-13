Александр Зверев – Доминик Тим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня, 13 мая, на грунтовом Мастерсе в Мадриде состоится финальный поединок, в котором австриец Доминик Тим сразится с представителем Германии Александром Зверевым.

Поединок состоится вторым запуском на корте им. Маноло Сантаны. Начало матча − не ранее 19:30 по Киеву.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение австрийцу − 1,9. Коэффициент на немца − 2,05. Счет в личных встречах в пользу Тима − 4:1 (на грунте 3:0).

Напомним, в поединке 1/4 финала Доминик Тим прервал фантастическую победную серию Рафаэля Надаля.

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Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу поединка