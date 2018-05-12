Мадрид. Тим – первый финалист

В первом полуфинале грунтового Мастерса в Мадриде встречались Доминик Тим и Кевин Андерсон. Австриец, который вчера сенсационно обыграл Рафаэля Надаля, одержал победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 27 минут.
1/2 финала
Доминик Тим (Австрия) – Кевин Андерсон (ЮАР) – 6:4, 6:2
Завтра в финале Тим сыграет с победителем матча Денис Шаповалов – Александр Зверев.
Источник — Sport.ua
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