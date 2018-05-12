Мадрид. Тим – первый финалист

Все до единого матёрые профи облажались как на Олимпиаде, так и в матчах полупрофессиональной лиг...

Надаль подарил..А Федерер опять вернулся на вершину!!!!Лучший в истории тенниса!

20:55 — mafa12

на поезде едут домой...это же надо так-в день отправления поезда билетов столько взять.зайдите на...

20:54 — mmafan

Вот представляю кучу отравившихся, которые не идут лечится, а через всю страну на ПОЕЗДЕ!!! едут ...

20:51 — kuzmen1992

ФФУ тут не причем! Это УПЛ

20:51 — keegan

все это неспроста, разводят горняков на очередной скандал, по-честному не получается...

20:49 — Ika Ika

цікаво чи хтось сумнівався в такому вердикті