Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Мадрид. Тим – первый финалист

В полуфинале Доминик Тим обыграл Кевина Андерсона

  • 12.05.2018 20:10
  • 275 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Getty Images. Доминик Тим
© Getty Images. Доминик Тим

В первом полуфинале грунтового Мастерса в Мадриде встречались Доминик Тим и Кевин Андерсон. Австриец, который вчера сенсационно обыграл Рафаэля Надаля, одержал победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 27 минут.

1/2 финала

Доминик Тим (Австрия) – Кевин Андерсон (ЮАР) – 6:4, 6:2

Завтра в финале Тим сыграет с победителем матча Денис Шаповалов – Александр Зверев.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Aleksei Aleshin
    online
      Aleksei Aleshin, 12.05.2018 20:57
    0
    Надаль подарил..А Федерер опять вернулся на вершину!!!!Лучший в истории тенниса!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.