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Где смотреть онлайн матч 1/2 финала турнира в Мадриде Гарсия – Бертенс

12 мая состоится первый полуфинальный поединок грунтового турнира в Мадриде

  • 11.05.2018 14:22
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Getty Images. Каролин Гарсия и Элина Свитолина
© Getty Images. Каролин Гарсия и Элина Свитолина

Полуфинальные встречи WTA на турнире «Mutua Madrid Open» состоятся в субботу, 12 мая.

Поединок Гарсия - Бертенс будут транслировать следующие телеканалы: BT Sport 1, Матч! Планета, Беларусь 5, Матч! Арена, Sportbox (Спортбокс) и Матч! Арена (HD).

Напомним, что во втором полуфинале сыграют Петра Квитова и Каролина Плишкова.

Видеотрансляция поединка Гарсия - Бертенс также будет доступна на Sport.ua.

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Источник — Sport.ua

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