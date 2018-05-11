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Каролин Гарсия – Кики Бертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию полуфинального поединка на турнире серии Premier Mandatory в Мадриде

  • 11.05.2018 13:57
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Getty Images. Кики Бертенс
© Getty Images. Кики Бертенс

Сегодня, 11 мая, на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде состоится первый полуфинальный поединок WTA, в котором встретятся француженка Каролин Гарсия и нидерландка Кики Бертенс.

Поединок будет сыгран вторым запуском на корте им. Маноло Сантаны. Встреча начнется не ранее 16:00 по Киеву.

Букмекеры больше верят в победу Бертенс − 1,85, коэффициент на Гарсию немного выше − 2,1. Счет личных встреч в пользу нидерландской теннисистки (2:0), но последний раз девушки встречались еще в 2016 году, когда Гарсия не входила в топ-10 мирового рейтинга.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу поединка.

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Источник — Sport.ua

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