Каролин Гарсия – Кики Бертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня, 11 мая, на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде состоится первый полуфинальный поединок WTA, в котором встретятся француженка Каролин Гарсия и нидерландка Кики Бертенс.



Поединок будет сыгран вторым запуском на корте им. Маноло Сантаны. Встреча начнется не ранее 16:00 по Киеву.



Букмекеры больше верят в победу Бертенс − 1,85, коэффициент на Гарсию немного выше − 2,1. Счет личных встреч в пользу нидерландской теннисистки (2:0), но последний раз девушки встречались еще в 2016 году, когда Гарсия не входила в топ-10 мирового рейтинга.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу поединка.