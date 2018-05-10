Мадрид. Шарапова в трех сетах уступила Бертенс

20-я ракетка мира Кики Бертенс стала третьей полуфиналисткой грунтового турнира серии Premier Mandatory в Мадриде. В матче 1/4 финала нидерландка в трех сетах одолела Марию Шарапову из России.
Мадрид. Четвертьфинал
Мария Шарапова (Россия) − Кики Бертенс (Нидерланды) − 6:4, 2:6, 3:6
Победительница турнира в Чарльстоне в полуфинале сразится с Каролин Гарсией из Франции.
За последнее место в полуфинале немного позже поспорят Дарья Касаткина и Петра Квитова.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.