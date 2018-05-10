Мадрид. Шарапова в трех сетах уступила Бертенс

Два лысых клоуна постят, что попало, та то таке... главное, что пипл хавает и добавки просит

Здорово написал, коллега!)))Но "Реал" Салаха хочет... Неймар уже давно в прошлом))) Это...

20:27 — korrdon

А за суперкубок ты уже в счет не берешь? Два матча за трофей, две уверенные победы ШД.

20:09 — d3volta

А всё-таки этот чемпионат шаг вперёд ... за год сборная южной Америки впервые выиграла у Динамо.....