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Мадрид. Шарапова в трех сетах уступила Бертенс

Экс-первая ракетка мира покидает турнир в Испании

  • 10.05.2018 19:20
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Jimmie48 Photography. Кики Бертенс
© Jimmie48 Photography. Кики Бертенс

20-я ракетка мира Кики Бертенс стала третьей полуфиналисткой грунтового турнира серии Premier Mandatory в Мадриде. В матче 1/4 финала нидерландка в трех сетах одолела Марию Шарапову из России.

Мадрид. Четвертьфинал
Мария Шарапова (Россия) − Кики Бертенс (Нидерланды) − 6:4, 2:6, 3:6



Победительница турнира в Чарльстоне в полуфинале сразится с Каролин Гарсией из Франции.

За последнее место в полуфинале немного позже поспорят Дарья Касаткина и Петра Квитова.

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Источник — Sport.ua

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