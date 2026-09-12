WTA12 сентября 2026, 22:30 | Обновлено 12 сентября 2026, 22:34
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Катарина Завацкая – Леа Ма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча квалификации турнира WTA 500 в Гвадалахаре
12 сентября 2026, 22:30 | Обновлено 12 сентября 2026, 22:34
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12 сентября украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 246) начнет выступления в квалификации хардового турнира WTA 500 в Гвадалахаре, Мексика.
Во втором раунде украинка сыграет против Леа Ма (США, WTA 287). Встреча начнется ориентировочно в 22:30 по Киеву.
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Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка в финале квалификации сыграет либо с Ириной Шиманович, либо с Аной Софией Санчес.
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