Катарина Завацкая – Леа Ма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 сентября украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 246) начнет выступления в квалификации хардового турнира WTA 500 в Гвадалахаре, Мексика.

Во втором раунде украинка сыграет против Леа Ма (США, WTA 287). Встреча начнется ориентировочно в 22:30 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в финале квалификации сыграет либо с Ириной Шиманович, либо с Аной Софией Санчес.

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