ФОТО. Олейникова провела встречу с юными теннисистами в Одесской области

Третья ракетка Украины Александра Олейникова провела встречу с юными украинскими теннисистами в Белгороде-Днестровском, Одесская область.

8 сентября Александра посетила корты в Бессарабском сквере. Теннисистка встретилась с юными украинскими спортсменами и их родителями, пообщалась с ними и провела автограф-сессию. Завершилась встреча выставочным сетом, в котором Олейникова сыграла против мастера спорта Украины из Черноморска Даниила Федорова.

«Прежде всего, хотелось сделать этот день в радость для наших юных теннисистов и теннисисток – побыть вместе на кортах, пообщаться, подарить им новые впечатления и эмоции.

Но и поддержать тренеров, которые, несмотря ни на что, не дают нашему детскому спорту остановиться; родителей, ведущих своих детей в теннис и проходящих этот путь вместе с ними; игроков-любителей, которые после бессонных ночей и частых тревог все равно берут ракетки и выходят на корт. Было весело, тепло и очень по-теннисному. Очень радуюсь, что всем понравилось!».

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