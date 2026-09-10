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  4. ФОТО. Олейникова провела встречу с юными теннисистами в Одесской области
Другие новости
10 сентября 2026, 17:38 |
264
4

ФОТО. Олейникова провела встречу с юными теннисистами в Одесской области

Александра также сыграла выставочный матч с Даниилом Федоровым в Белгороде-Днестровском

10 сентября 2026, 17:38 |
264
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ФОТО. Олейникова провела встречу с юными теннисистами в Одесской области
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Третья ракетка Украины Александра Олейникова провела встречу с юными украинскими теннисистами в Белгороде-Днестровском, Одесская область.

8 сентября Александра посетила корты в Бессарабском сквере. Теннисистка встретилась с юными украинскими спортсменами и их родителями, пообщалась с ними и провела автограф-сессию. Завершилась встреча выставочным сетом, в котором Олейникова сыграла против мастера спорта Украины из Черноморска Даниила Федорова.

«Прежде всего, хотелось сделать этот день в радость для наших юных теннисистов и теннисисток – побыть вместе на кортах, пообщаться, подарить им новые впечатления и эмоции.

Но и поддержать тренеров, которые, несмотря ни на что, не дают нашему детскому спорту остановиться; родителей, ведущих своих детей в теннис и проходящих этот путь вместе с ними; игроков-любителей, которые после бессонных ночей и частых тревог все равно берут ракетки и выходят на корт. Было весело, тепло и очень по-теннисному. Очень радуюсь, что всем понравилось!».

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Алина Грушко Источник: Большой теннис Украины
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А як зіграли? ;)
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Молодчина!
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Молодець!Ще й підтримуває юних тенісистів!
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