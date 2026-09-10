Арина Соболенко – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 11 сентября на Открытом чемпионате США 2026 Арина Соболенко (WTA 1) и Джессика Пегула (США, WTA 3).

Соболенко и Пегула начнут поединок первым запуском ночной сессии на Arthur Ashe Stadium ориентировочно в 02:00 по Киеву.

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Это будет 14-е очное противостояние соперниц. Счет 9:4 в пользу Соболенко.

Победительница поединка в финале поборется либо с Коко Гауфф, либо с Еленой Рыбакиной.

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