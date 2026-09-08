Арина Соболенко – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 сентября на Открытом чемпионате США 2026 начнутся матчи 1/4 финала в женском одичноном разряде.

Ориентировочно в 18:30 по Киеву на Arthur Ashe Stadium выйдут Арина Соболенко (WTA 1) и Линда Носкова (Чехия, WTA 6).

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Это будет третье очное противостояние соперниц. Линда проиграла две предыдущие встречи.

Победительница поединка в полуфинале сыграет либо против Джессики Пегулы, либо против Эммы Наварро.

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