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US Open
08 сентября 2026, 18:30 | Обновлено 08 сентября 2026, 18:31
1753
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Арина Соболенко – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала US Open 2026

08 сентября 2026, 18:30 | Обновлено 08 сентября 2026, 18:31
1753
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Арина Соболенко – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Линда Носкова
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8 сентября на Открытом чемпионате США 2026 начнутся матчи 1/4 финала в женском одичноном разряде.

Ориентировочно в 18:30 по Киеву на Arthur Ashe Stadium выйдут Арина Соболенко (WTA 1) и Линда Носкова (Чехия, WTA 6).

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Это будет третье очное противостояние соперниц. Линда проиграла две предыдущие встречи.

Победительница поединка в полуфинале сыграет либо против Джессики Пегулы, либо против Эммы Наварро.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 7
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Носкова обіграє соболя,а якби Марта пройшла....Носкова тяжка суперниця, трошки Марті не вистачило 
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+1
От на біса було обігрівати Марту, якщо сама не взмозі виграти?
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0
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Носок вжарить собаколенку 2-1
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0
Носкова летить як фанера...
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0
Вперёд Аринушка.
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-7
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