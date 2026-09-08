Арина Соболенко – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала US Open 2026
8 сентября на Открытом чемпионате США 2026 начнутся матчи 1/4 финала в женском одичноном разряде.
Ориентировочно в 18:30 по Киеву на Arthur Ashe Stadium выйдут Арина Соболенко (WTA 1) и Линда Носкова (Чехия, WTA 6).
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Это будет третье очное противостояние соперниц. Линда проиграла две предыдущие встречи.
Победительница поединка в полуфинале сыграет либо против Джессики Пегулы, либо против Эммы Наварро.
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