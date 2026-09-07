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  4. Ига Свентек – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
07 сентября 2026, 18:35 |
198
0

Ига Свентек – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала US Open 2026

07 сентября 2026, 18:35 |
198
0
Ига Свентек – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек
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7 сентября на Открытом чемпионате США 2026 состоятся матчи 1/8 финала в нижней части сетки женского одиночного разряда.

Ориентировочно в 18:30 на Arthur Ashe Stadium выйдут Ига Свентек (Польша, WTA 8) и Чжэн Циньвень (Китай, WTA 121).

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Это будет девятое очное противостояние соперниц. Счет 7:1 в пользу Иги.

Победительница поединка в четвертьфинале встретится либо с Наоми Осакой, либо с Еленой Рыбакиной.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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