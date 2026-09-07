Ига Свентек – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 сентября на Открытом чемпионате США 2026 состоятся матчи 1/8 финала в нижней части сетки женского одиночного разряда.

Ориентировочно в 18:30 на Arthur Ashe Stadium выйдут Ига Свентек (Польша, WTA 8) и Чжэн Циньвень (Китай, WTA 121).

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Это будет девятое очное противостояние соперниц. Счет 7:1 в пользу Иги.

Победительница поединка в четвертьфинале встретится либо с Наоми Осакой, либо с Еленой Рыбакиной.

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