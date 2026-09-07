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Кубок Билли Джин Кинг
07 сентября 2026, 12:20 | Обновлено 07 сентября 2026, 12:22
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Олейникова не поедет со сборной Украины на финал Кубка Билли Джин Кинг

Александру уведомили, что ее уберут из заявки национальный команды на турнир

07 сентября 2026, 12:20 | Обновлено 07 сентября 2026, 12:22
924
6 Comments
Олейникова не поедет со сборной Украины на финал Кубка Билли Джин Кинг
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова
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Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 46) не поедет со сборной Украины на финальную часть Кубка Билли Джин Кинг 2026, которая пройдет с 22 по 27 сентября в китайском городе Шэньчжэнь.

Об этом Олейникова рассказала в эксклюзивном интервью для Sport.ua. По словам Александры, после завершения выступлений на US Open 2026 ей сообщили, что она не будет играть за национальную команду и будет произведена замен. Теннисистка предполагает, что эта замена имеет неспортивные причины.

Олейникова дебютировала за сборную Украины в апреле в Квалификации КБДК-2026 против Польши (4:0), переиграв Линду Климовичову в четвертом поединке матчевого противостояния.

Изначально вместе с Александрой в предварительной заявке сборной Украины на финальный этап КБДК-2026 также находились Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Людмила Киченок. Пока что неизвестно, кто именно заменит Олейникову. Капитаном украинской команды является Илья Марченко.

Украина стартует в финальной части КБДК с четвертьфинального противостояния против Бельгии. Встреча начнется 24 сентября не ранее 05:00 по Киеву.

Инфографика (Кубок Билли Джин Кинг)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 6
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Ну, як на мене, конкретно зараз рівень гри Стародубцевої вище, ніж Олійникової. Якщо заміна буде така, то це виключно спортивна причина. Якщо поїде, скажімо, ніяка Даяна, то тут вже так, будуть питання... 
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+4
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Она туда пиариться хочет ехать или выигрывать? Не нужна она в финальной части.
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+2
Ждіть пости які всі погані а вона найкраща українка.
Ну і добре що не їде, на харді грати не вміє. Поїхала б лише з прапором походити 
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0
покарали Олександру за її позицію, не подобається їм чути те про що вона говорить
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-1
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