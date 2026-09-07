Олейникова не поедет со сборной Украины на финал Кубка Билли Джин Кинг
Александру уведомили, что ее уберут из заявки национальный команды на турнир
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 46) не поедет со сборной Украины на финальную часть Кубка Билли Джин Кинг 2026, которая пройдет с 22 по 27 сентября в китайском городе Шэньчжэнь.
Об этом Олейникова рассказала в эксклюзивном интервью для Sport.ua. По словам Александры, после завершения выступлений на US Open 2026 ей сообщили, что она не будет играть за национальную команду и будет произведена замен. Теннисистка предполагает, что эта замена имеет неспортивные причины.
Олейникова дебютировала за сборную Украины в апреле в Квалификации КБДК-2026 против Польши (4:0), переиграв Линду Климовичову в четвертом поединке матчевого противостояния.
Изначально вместе с Александрой в предварительной заявке сборной Украины на финальный этап КБДК-2026 также находились Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Людмила Киченок. Пока что неизвестно, кто именно заменит Олейникову. Капитаном украинской команды является Илья Марченко.
Украина стартует в финальной части КБДК с четвертьфинального противостояния против Бельгии. Встреча начнется 24 сентября не ранее 05:00 по Киеву.
Инфографика (Кубок Билли Джин Кинг)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В финале турнира в Румынии Дарья проиграла Алеси Бряз в трех сетах
Украинец поделился впечатлениями о последнем матче, в котором он забил гол
Ну і добре що не їде, на харді грати не вміє. Поїхала б лише з прапором походити