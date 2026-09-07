Два направления: Олейникова анонсировала запуск благотворительного фонда

Украинская теннисистка Александра Олейникова в интервью для Sport.ua анонсировала запуск собственного благоторительного фонда.

По словам Олейниковой, в работе фонда будет два основных направления: помощь подразделениям ВСУ, а также развитие в Украине тенниса на колясках.

«Во время US Open 2026 я приняла решение о создании «Благотворительного фонда Александры Олейниковой». Думаю, к Новому году мы завершим все формальные процедуры и уже с Australian Open 2027 фонд начнет свою работу.

За 2026 год – фактически мой первый год в крупном коммерческом теннисе, где есть внимание, большая аудитория и возможность привлекать для нужд Сил обороны Украины действительно значительные средства – объем нашей прямой помощи превысил 100 тысяч евро. И здесь учтены только мои донаты по собственным призовым и сборам, которые наша команда организовывала сама или в которых принимала ведущее участие. Сюда не входят небольшие донаты на сборы других волонтеров, разовое финансирование непрофильных проектов и прочая помощь.

У моего фонда будет два главных направления. Первый – адресная помощь подразделениям Сил обороны Украины. Это то, что мы делаем уже сейчас: дроны и расходники для них, автомобили, генераторы и другое необходимое оборудование.

Второе – совершенно новое для нас направление: развитие в Украине тенниса на колясках. Причем речь идет не об отдельных мероприятиях или разовых турнирах, а именно о создании системы, в которой ветеранки и ветераны смогут овладеть этим видом спорта. Это масштабный и ресурсный проект, но очень хочу его реализовать».

В ближайшее время ожидайте полное эксклюзивное интервью Александры Олейниковой для Sport.ua!