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Теннис в Украине
07 сентября 2026, 11:25 | Обновлено 07 сентября 2026, 12:38
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Два направления: Олейникова анонсировала запуск благотворительного фонда

Начало работы фонда планируется с Australian Open 2027

07 сентября 2026, 11:25 | Обновлено 07 сентября 2026, 12:38
515
14 Comments
Два направления: Олейникова анонсировала запуск благотворительного фонда
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Украинская теннисистка Александра Олейникова в интервью для Sport.ua анонсировала запуск собственного благоторительного фонда.

По словам Олейниковой, в работе фонда будет два основных направления: помощь подразделениям ВСУ, а также развитие в Украине тенниса на колясках.

«Во время US Open 2026 я приняла решение о создании «Благотворительного фонда Александры Олейниковой». Думаю, к Новому году мы завершим все формальные процедуры и уже с Australian Open 2027 фонд начнет свою работу.

За 2026 год – фактически мой первый год в крупном коммерческом теннисе, где есть внимание, большая аудитория и возможность привлекать для нужд Сил обороны Украины действительно значительные средства – объем нашей прямой помощи превысил 100 тысяч евро. И здесь учтены только мои донаты по собственным призовым и сборам, которые наша команда организовывала сама или в которых принимала ведущее участие. Сюда не входят небольшие донаты на сборы других волонтеров, разовое финансирование непрофильных проектов и прочая помощь.

У моего фонда будет два главных направления. Первый – адресная помощь подразделениям Сил обороны Украины. Это то, что мы делаем уже сейчас: дроны и расходники для них, автомобили, генераторы и другое необходимое оборудование.

Второе – совершенно новое для нас направление: развитие в Украине тенниса на колясках. Причем речь идет не об отдельных мероприятиях или разовых турнирах, а именно о создании системы, в которой ветеранки и ветераны смогут овладеть этим видом спорта. Это масштабный и ресурсный проект, но очень хочу его реализовать».

В ближайшее время ожидайте полное эксклюзивное интервью Александры Олейниковой для Sport.ua!

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 14
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Треба просити не більше донатів, треба просити друзів Зеленського менше красти. 
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Красотка, відволічись від політики і війни, давай краще познайомимося, ти мені подобаєшся.
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В її батька вже був фонд "Олейников фонд"  де він допомагав іншим виїхати з України бо в Україні все погано і люди за гречку продаються( можете в інтернеті пошукати). 
Взагалі не розумію як люди на них ведуть, якщо вони завжди скамили людей і вірити що вони з хорватії повернулися сюди під час війни задля перемоги чи до сумували за Україною смішно. До того ж вони трохи тойво. Вона каже тцк треба застосовувати зброю проти цивільних а її батько підтримує звірства в скелі і каже так треба з ухилянтами. Шкода що люди ведуться на цей псевдо патріотичний проект людей які все життя займаються скамом 
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