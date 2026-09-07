Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта КОСТЮК: «Я точно не была готова на 100%»
US Open
07 сентября 2026, 12:01 |
755
1

Марта КОСТЮК: «Я точно не была готова на 100%»

Украинская теннисистка прокомментировала поражение от Линды Носковой в R4 US Open

07 сентября 2026, 12:01 |
755
1 Comments
Марта КОСТЮК: «Я точно не была готова на 100%»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

6 сентября украинская теннисистка Марта Костюк проиграла Линде Носковой в четвертом раунде Открытого чемпионата США 2026.

После матча Костюк рассказала, что играла с травмой правого запястья и теперь, после завершения турнира, планирует сделать МРТ.

«Я определенно не была готова на сто процентов», – сказала Костюк.

Во второй половине второго сета она улыбалась, когда трибуны начали особенно активно ее поддерживать во время отыгранных матчболов.

«Я никогда раньше не чувствовала, чтобы весь стадион так болел за меня. Было невероятно громко. Мне хотелось прочувствовать этот момент, и такая поддержка продолжалась до самого конца матча. Это было невероятно, поэтому мне оставалось только улыбаться».

Костюк заявила, что однозначно получила удовольствие от атмосферы.

«Я только что проиграла матч. Конечно, это турнир Grand Slam, и матч был очень близким, но я очень счастлива, и его результат этого не изменит. В конце концов, это всего лишь теннисный матч. Все хорошо», – сказала Костюк.

Видеообзор матча Марта Костюк – Линда Носкова

По теме:
Олейникова не поедет со сборной Украины на финал Кубка Билли Джин Кинг
Два направления: Олейникова анонсировала запуск благотворительного фонда
Украинка Сушкова удачно дебютировала на юниорском US Open
Марта Костюк Линда Носкова US Open 2026
Даниил Агарков Источник: France24
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артем ДОВБИК: «Я не могу играть вместе с этим футболистом»
Футбол | 07 сентября 2026, 09:40 3
Артем ДОВБИК: «Я не могу играть вместе с этим футболистом»
Артем ДОВБИК: «Я не могу играть вместе с этим футболистом»

Украинец поделился впечатлениями о последнем матче, в котором он забил гол

«Это не делает чести». Решение Усика вызвало возмущение в боксе
Бокс | 07 сентября 2026, 08:50 2
«Это не делает чести». Решение Усика вызвало возмущение в боксе
«Это не делает чести». Решение Усика вызвало возмущение в боксе

Красюку не понравилось, как Александр объявил пояса вакантными

Мозесу Итауме официально запретили выходить на ринг
Бокс | 07.09.2026, 09:12
Мозесу Итауме официально запретили выходить на ринг
Мозесу Итауме официально запретили выходить на ринг
Костюк – о матче с ЛНЗ, травмах, вратарях и беседе с Суркисом
Футбол | 07.09.2026, 05:30
Костюк – о матче с ЛНЗ, травмах, вратарях и беседе с Суркисом
Костюк – о матче с ЛНЗ, травмах, вратарях и беседе с Суркисом
Определена половина пар 1/4 финала US Open 2026 у женщин
Теннис | 07.09.2026, 10:45
Определена половина пар 1/4 финала US Open 2026 у женщин
Определена половина пар 1/4 финала US Open 2026 у женщин
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Так,але перед тим за рахунку 3-5 у 2 сеті,Марта не змогла стримати сльоз,після яких різко заспокоїлася й виграла 4 гейми поспіль!
Ответить
0
Популярные новости
Рефери боя Усик – Верховен вынес официальное решение
Рефери боя Усик – Верховен вынес официальное решение
06.09.2026, 04:44 7
Бокс
Дарио СРНА: «Я его ненавижу, он думает только о своей заднице и деньгах»
Дарио СРНА: «Я его ненавижу, он думает только о своей заднице и деньгах»
06.09.2026, 11:09 15
Футбол
«Самая сексуальная волейболистка мира» покорила сеть роликом в бикини
«Самая сексуальная волейболистка мира» покорила сеть роликом в бикини
06.09.2026, 05:13
Волейбол
В УАФ вышли с заявлением о скандале в матче Буковина – Динамо
В УАФ вышли с заявлением о скандале в матче Буковина – Динамо
05.09.2026, 10:22 36
Футбол
Жозе Моуриньо определил турнир, в котором будет играть Лунин
Жозе Моуриньо определил турнир, в котором будет играть Лунин
07.09.2026, 03:44 13
Футбол
Бывший чемпион мира и обидчик Джошуа потерпел сенсационное поражение
Бывший чемпион мира и обидчик Джошуа потерпел сенсационное поражение
05.09.2026, 09:27 13
Бокс
Динамо поставило точку в вопросе с Суркисом перед матчем с ЛНЗ
Динамо поставило точку в вопросе с Суркисом перед матчем с ЛНЗ
06.09.2026, 12:15 7
Футбол
«Это разве футболист?» Реакция болельщиков Тоттенхэма на дебют Мудрика
«Это разве футболист?» Реакция болельщиков Тоттенхэма на дебют Мудрика
06.09.2026, 07:02 38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем