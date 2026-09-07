Марта КОСТЮК: «Я точно не была готова на 100%»

6 сентября украинская теннисистка Марта Костюк проиграла Линде Носковой в четвертом раунде Открытого чемпионата США 2026.

После матча Костюк рассказала, что играла с травмой правого запястья и теперь, после завершения турнира, планирует сделать МРТ.

«Я определенно не была готова на сто процентов», – сказала Костюк.

Во второй половине второго сета она улыбалась, когда трибуны начали особенно активно ее поддерживать во время отыгранных матчболов.

«Я никогда раньше не чувствовала, чтобы весь стадион так болел за меня. Было невероятно громко. Мне хотелось прочувствовать этот момент, и такая поддержка продолжалась до самого конца матча. Это было невероятно, поэтому мне оставалось только улыбаться».

Костюк заявила, что однозначно получила удовольствие от атмосферы.

«Я только что проиграла матч. Конечно, это турнир Grand Slam, и матч был очень близким, но я очень счастлива, и его результат этого не изменит. В конце концов, это всего лишь теннисный матч. Все хорошо», – сказала Костюк.

Видеообзор матча Марта Костюк – Линда Носкова