Известно, на кого выйдет победительница матча Костюк – Носкова в QF US Open
Тейлор Таунсенд проиграла Арине Соболенко в матче четвертого раунда мейджора
Американская теннисистка Тейлор Таунсенд (WTA 96) завершила выступления в одиночном разряде Открытого чемпионата США 2026.
В четвертом раунде американка в двух сетах проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко за 1 час и 15 минут.
US Open 2026. 1/8 финала
Арина Соболенко [1] – Тейлор Таунсенд (США) – 6:4, 6:3
Соболенко станет соперницей победительницы матча Марта Костюк (Украина, WTA 11) – Линда Носкова (Чехия, WTA 6).
Таунсенд в третий раз в карьере сыграла в четвертом круге US Open, в частности защитив прошлогодние очки за выход в эту стадию.
Тейлор продолжит выступления в Нью-Йорке в парном турнире, где выступает вместе с Катериной Синяковой.
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