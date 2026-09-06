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US Open
06 сентября 2026, 19:59 | Обновлено 06 сентября 2026, 20:00
769
0

Известно, на кого выйдет победительница матча Костюк – Носкова в QF US Open

Тейлор Таунсенд проиграла Арине Соболенко в матче четвертого раунда мейджора

06 сентября 2026, 19:59 | Обновлено 06 сентября 2026, 20:00
769
0
Известно, на кого выйдет победительница матча Костюк – Носкова в QF US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Таунсенд
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Американская теннисистка Тейлор Таунсенд (WTA 96) завершила выступления в одиночном разряде Открытого чемпионата США 2026.

В четвертом раунде американка в двух сетах проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко за 1 час и 15 минут.

US Open 2026. 1/8 финала

Арина Соболенко [1] – Тейлор Таунсенд (США) – 6:4, 6:3

Соболенко станет соперницей победительницы матча Марта Костюк (Украина, WTA 11) – Линда Носкова (Чехия, WTA 6).

Таунсенд в третий раз в карьере сыграла в четвертом круге US Open, в частности защитив прошлогодние очки за выход в эту стадию.

Тейлор продолжит выступления в Нью-Йорке в парном турнире, где выступает вместе с Катериной Синяковой.

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Арина Соболенко – Тейлор Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Анонс матча Костюк в 1/8 финала US Open от канала Game Set Ukraine
Арина Соболенко Тейлор Таунсенд Марта Костюк Линда Носкова US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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