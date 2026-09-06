Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Анонс матча Костюк в 1/8 финала US Open от канала Game Set Ukraine
US Open
06 сентября 2026, 18:01 | Обновлено 06 сентября 2026, 18:20
404
0

ВИДЕО. Анонс матча Костюк в 1/8 финала US Open от канала Game Set Ukraine

6 сентября Марта поборется с Линдой Носковой за выход в четвертьфинал мейджора

06 сентября 2026, 18:01 | Обновлено 06 сентября 2026, 18:20
404
0
ВИДЕО. Анонс матча Костюк в 1/8 финала US Open от канала Game Set Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

6 сентября украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) сыграет против шестой ракетки мира и победительницы Уимблдона-2026 Линды Носковой в матче 1/8 финала Открытого чемпионата США 2026.

Матчи четвертого раунда US Open начнется вторым запуском на Louis Armstrong Stadium ориентировочно в 19:30 по Киеву.

Подписывайтесь на YouTube-канал Game Set Ukraine!

YouTube-канала Game Set Ukraine – проект спортивного сайта Sport.ua и беттинг-партнера BETKING – анонсирует предстоящий поединок Костюк.

Ведущая проекта Алина Грушко сделала прогноз на матч Марты и Линды – победа украинки за коэффициент 1.72.

В воскресенье в Нью-Йорке также сыграют еще две представительницы Украины – сестры Киченок Людмила и Надежда проведут встречу 1/16 финала парного разряда против Мию Като и У Фансень (22:30).

ВИДЕО. Анонс матча Костюк в 1/8 финала US Open от канала Game Set Ukraine

РЕКЛАМА 21+
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 25.03.2026 (Рішення ДАУ ПлейСіті № 82-Р від 25.03.2026) та 15.09.2023 (Рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023), а також букмекерської діяльності в мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024) видані строком на 5 років.

По теме:
Марта Костюк – Линда Носкова. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала US Open
ВИДЕО. Итоги первой недели US Open 2026 от Game Set Ukraine
Марта Костюк – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
видео Марта Костюк Линда Носкова US Open 2026 Game Set Ukraine
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арда ТУРАН: «Мы не готовы к Лиге чемпионов»
Футбол | 06 сентября 2026, 00:15 13
Арда ТУРАН: «Мы не готовы к Лиге чемпионов»
Арда ТУРАН: «Мы не готовы к Лиге чемпионов»

Тренер – о матче с «Карпатами»

Владимир Кличко унизил чемпиона мира из россии на боксерском ринге
Бокс | 06 сентября 2026, 12:00 17
Владимир Кличко унизил чемпиона мира из россии на боксерском ринге
Владимир Кличко унизил чемпиона мира из россии на боксерском ринге

Гассиев вспомнил спарринг со «Стальным молотом»

Украинский боксер нокаутировал соперника и стал чемпионом WBC
Бокс | 06.09.2026, 00:08
Украинский боксер нокаутировал соперника и стал чемпионом WBC
Украинский боксер нокаутировал соперника и стал чемпионом WBC
«Это разве футболист?» Реакция болельщиков Тоттенхэма на дебют Мудрика
Футбол | 06.09.2026, 07:02
«Это разве футболист?» Реакция болельщиков Тоттенхэма на дебют Мудрика
«Это разве футболист?» Реакция болельщиков Тоттенхэма на дебют Мудрика
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах WTT на 31.08-06.09
Теннис | 06.09.2026, 17:34
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах WTT на 31.08-06.09
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах WTT на 31.08-06.09
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Моуриньо разочаровался в игроке Реала и велел ему убираться из клуба
Моуриньо разочаровался в игроке Реала и велел ему убираться из клуба
05.09.2026, 03:32
Футбол
Ахметов выступил с публичным обращением к Суркису
Ахметов выступил с публичным обращением к Суркису
05.09.2026, 04:32 10
Футбол
В УАФ вышли с заявлением о скандале в матче Буковина – Динамо
В УАФ вышли с заявлением о скандале в матче Буковина – Динамо
05.09.2026, 10:22 35
Футбол
Усика ждет сенсационный бой после поединка с Уайлдером
Усика ждет сенсационный бой после поединка с Уайлдером
05.09.2026, 07:16 14
Бокс
«Самая сексуальная волейболистка мира» покорила сеть роликом в бикини
«Самая сексуальная волейболистка мира» покорила сеть роликом в бикини
06.09.2026, 05:13
Волейбол
Победитель боя Усик – Уайлдер получит роскошный приз
Победитель боя Усик – Уайлдер получит роскошный приз
05.09.2026, 06:02
Бокс
Артем Довбик услышал вердикт от руководства итальянской Болоньи
Артем Довбик услышал вердикт от руководства итальянской Болоньи
05.09.2026, 07:47
Футбол
Рефери боя Усик – Верховен вынес официальное решение
Рефери боя Усик – Верховен вынес официальное решение
06.09.2026, 04:44 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем