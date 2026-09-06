6 сентября украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) сыграет против шестой ракетки мира и победительницы Уимблдона-2026 Линды Носковой в матче 1/8 финала Открытого чемпионата США 2026.

Матчи четвертого раунда US Open начнется вторым запуском на Louis Armstrong Stadium ориентировочно в 19:30 по Киеву.

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YouTube-канала Game Set Ukraine – проект спортивного сайта Sport.ua и беттинг-партнера BETKING – анонсирует предстоящий поединок Костюк.

Ведущая проекта Алина Грушко сделала прогноз на матч Марты и Линды – победа украинки за коэффициент 1.72.

В воскресенье в Нью-Йорке также сыграют еще две представительницы Украины – сестры Киченок Людмила и Надежда проведут встречу 1/16 финала парного разряда против Мию Като и У Фансень (22:30).

ВИДЕО. Анонс матча Костюк в 1/8 финала US Open от канала Game Set Ukraine

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