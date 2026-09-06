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  4. Стародубцева проиграла Рыбакиной в матче 1/16 финала US Open 2026
US Open
06 сентября 2026, 08:05 | Обновлено 06 сентября 2026, 15:42
673
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Стародубцева проиграла Рыбакиной в матче 1/16 финала US Open 2026

Юлия не сумела выйти во вторую неделю Открытого чемпионата США

06 сентября 2026, 08:05 | Обновлено 06 сентября 2026, 15:42
673
2 Comments
Стародубцева проиграла Рыбакиной в матче 1/16 финала US Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева
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Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 58) завершила выступления на Открытом чемпионате США 2026.

В третьем раунде украинка в двух сетах проиграла второй ракетке мира Елене Рыбакиной (Казахстан) за 1 час и 53 минут.

US Open 2026. 1/16 финала

Юлия Стародубцева (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан) [2] – 6:7 (6:8), 3:6

Это было второе очное противостояние соперниц. Рыбакина взяла реванш у Стародубцевой за поражение во втором круге Ролан Гаррос 2026.

Юлия в Нью-Йорке успела переиграть Эллу Зайдель и Марию Саккари.

Рыбакина в 1/8 финала поборется 13-й сеяной Наоми Осакой.

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Юлия Стародубцева Елена Рыбакина US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Шкода.
Грала дуже достойно.
Дякуємо Юлі за турнір! Успіхів в тенісному та особистому!
І ще, чомусь час появи "новини" 8:05, але в мене вона щойно з'явилась. Чомусь наших спортсменок дуже часто висвітлюють із запізненням(((
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+5
Дякуємо за турнір! Наснаги та подальших перемог! Найбільш приємна з наших топів, без зірки-в-лобі та з чітким, поступовим, помірним шляхом розвитку
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-2
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