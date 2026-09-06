Стародубцева проиграла Рыбакиной в матче 1/16 финала US Open 2026
Юлия не сумела выйти во вторую неделю Открытого чемпионата США
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 58) завершила выступления на Открытом чемпионате США 2026.
В третьем раунде украинка в двух сетах проиграла второй ракетке мира Елене Рыбакиной (Казахстан) за 1 час и 53 минут.
US Open 2026. 1/16 финала
Юлия Стародубцева (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан) [2] – 6:7 (6:8), 3:6
Это было второе очное противостояние соперниц. Рыбакина взяла реванш у Стародубцевой за поражение во втором круге Ролан Гаррос 2026.
Юлия в Нью-Йорке успела переиграть Эллу Зайдель и Марию Саккари.
Рыбакина в 1/8 финала поборется 13-й сеяной Наоми Осакой.
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І ще, чомусь час появи "новини" 8:05, але в мене вона щойно з'явилась. Чомусь наших спортсменок дуже часто висвітлюють із запізненням(((