Юлия Стародубцева – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 6 сентября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 58) продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2026.

В третьем раунде украинка сыграет против второй ракетки мира Елены Рыбакиной (Казахстан). Поединок состоится четвертым запуском на Grandstand после игры Чжен – Хеа. Ориентировочное время начала игры – 00:00 по Киеву.

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Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Юлии.

Победительница поединка в 1/8 финала поборется либо с Наоми Осакой, либо с Элизе Мертенс.

Видеоплеер матча будет добавлен позже...

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