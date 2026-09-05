Юлия Стародубцева – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала US Open 2026
В ночь на 6 сентября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 58) продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2026.
В третьем раунде украинка сыграет против второй ракетки мира Елены Рыбакиной (Казахстан). Поединок состоится четвертым запуском на Grandstand после игры Чжен – Хеа. Ориентировочное время начала игры – 00:00 по Киеву.
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Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Юлии.
Победительница поединка в 1/8 финала поборется либо с Наоми Осакой, либо с Элизе Мертенс.
Видеоплеер матча будет добавлен позже...
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
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