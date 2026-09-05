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US Open
05 сентября 2026, 17:27 | Обновлено 05 сентября 2026, 17:47
262
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Юлия Стародубцева – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала US Open 2026

05 сентября 2026, 17:27 | Обновлено 05 сентября 2026, 17:47
262
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Юлия Стародубцева – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева
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В ночь на 6 сентября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 58) продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2026.

В третьем раунде украинка сыграет против второй ракетки мира Елены Рыбакиной (Казахстан). Поединок состоится четвертым запуском на Grandstand после игры Чжен – Хеа. Ориентировочное время начала игры – 00:00 по Киеву.

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Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Юлии.

Победительница поединка в 1/8 финала поборется либо с Наоми Осакой, либо с Элизе Мертенс.

Видеоплеер матча будет добавлен позже...

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Ну Юлія давай покажи й доведі собі й нам,що ти можеш!
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