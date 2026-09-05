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  4. Калинина / Бондар – Корнеева / Видманова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
05 сентября 2026, 00:35 | Обновлено 05 сентября 2026, 00:40
177
0

Калинина / Бондар – Корнеева / Видманова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала парного разряда US Open 2026

05 сентября 2026, 00:35 | Обновлено 05 сентября 2026, 00:40
177
0
Калинина / Бондар – Корнеева / Видманова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина
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4 сентября украинская теннисистка Ангелина Калинина начнет выступления в парном разряде Открытого чемпионата США 2026.

В первом раунде украинка и ее напарница Анна Бондар (Венгрия) сыграют против тандема Алина Корнеева / Дарья Видманова (Чехия). Поединок состоится четвертым запуском на корте №13 после игры Блокс / Прижмич – Жилле / Вербик. Ориентировочное время начала игры – 00:30 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние дуэтов.

Победительницы матча во втором круге встретятся с Маей Хвалиньской и Магдой Линетт.

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Ангелина Калинина Анна Бондар смотреть онлайн US Open 2026 Алина Корнеева Дарья Видманова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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