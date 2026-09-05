Калинина / Бондар – Корнеева / Видманова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 сентября украинская теннисистка Ангелина Калинина начнет выступления в парном разряде Открытого чемпионата США 2026.

В первом раунде украинка и ее напарница Анна Бондар (Венгрия) сыграют против тандема Алина Корнеева / Дарья Видманова (Чехия). Поединок состоится четвертым запуском на корте №13 после игры Блокс / Прижмич – Жилле / Вербик. Ориентировочное время начала игры – 00:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние дуэтов.

Победительницы матча во втором круге встретятся с Маей Хвалиньской и Магдой Линетт.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА