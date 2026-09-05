Калинина / Бондар – Корнеева / Видманова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала парного разряда US Open 2026
4 сентября украинская теннисистка Ангелина Калинина начнет выступления в парном разряде Открытого чемпионата США 2026.
В первом раунде украинка и ее напарница Анна Бондар (Венгрия) сыграют против тандема Алина Корнеева / Дарья Видманова (Чехия). Поединок состоится четвертым запуском на корте №13 после игры Блокс / Прижмич – Жилле / Вербик. Ориентировочное время начала игры – 00:30 по Киеву.
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Это будет первое очное противостояние дуэтов.
Победительницы матча во втором круге встретятся с Маей Хвалиньской и Магдой Линетт.
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