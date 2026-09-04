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  4. Марта Костюк – Екатерина Александрова. Уверенная победа. Видеообзор матча
US Open
04 сентября 2026, 21:48 | Обновлено 04 сентября 2026, 22:15
416
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Марта Костюк – Екатерина Александрова. Уверенная победа. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала US Open 2026

04 сентября 2026, 21:48 | Обновлено 04 сентября 2026, 22:15
416
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Марта Костюк – Екатерина Александрова. Уверенная победа. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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4 сентября украинка Марта Костюк переиграла Екатерину Александрову в матче 1/16 финала Открытого чемпионата США 2026.

Костюк одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:2 за 1 час и 18 минут. Это было третье очное противостояние – Марта впервые одолела Александрову.

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В четвертом круге Костюк сыграет с победительницей поединка Энн Ли – Линда Носкова.

US Open 2026. 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) [11] – Екатерина Александрова [18] – 6:3, 6:2

Видеообзор матча

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Марта Костюк Екатерина Александрова US Open 2026 теннисные видеообзоры видео
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Проехала катком по русскому миру.
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