Марта Костюк – Екатерина Александрова. Уверенная победа. Видеообзор матча

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4 сентября украинка Марта Костюк переиграла Екатерину Александрову в матче 1/16 финала Открытого чемпионата США 2026.

Костюк одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:2 за 1 час и 18 минут. Это было третье очное противостояние – Марта впервые одолела Александрову.

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В четвертом круге Костюк сыграет с победительницей поединка Энн Ли – Линда Носкова.

US Open 2026. 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) [11] – Екатерина Александрова [18] – 6:3, 6:2

Видеообзор матча