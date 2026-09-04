Таунсенд наказала Шнайдер и вышла на Соболенко в 1/8 финала US Open

Американская теннисистка Тейлор Таунсенд (WTA 96) вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США 2026.

В третьем раунде американка в трех сетах переиграла «нейтральную» 16-ю ракетку мира Диану Шнайдер за 2 часа и 29 минут.

US Open 2026. 1/16 финала

Тейлор Таунсенд (США) – Диана Шнайдер [15] – 6:2, 6:7 (3:7), 6:3

Таунсенд одержала десятую победу в карьере над теннисисткой из топ-20 и первую с прошлого US Open, когда в третьем круге выбила Мирру Андрееву (WTA 5).

Тейлор в третий раз сыграет в 1/8 финала американского мейджора. Таунсенд защитила очки за прошлогодний четвертый раунд USO и благодаря этому останется в топ-100 мирового рейтинга WTA.

Помимо Шнайдер, Таунсенд в Нью-Йорка также одолела Майю Хвалиньскую и Тайлу Престон. Ее следующей оппоненткой будет первая ракетка мира Арина Соболенко, которая в третьем раунде выиграла у Камиллы Рахимовой – 6:3, 6:4.

Шнайдер в сегодняшний игровой день предстоит провести парный поединок вместе с Элизе Мертенс против украинки Дарьи Снигур и ее напарницы Ханне Вандевинкель. Встреча Снигур против «нейтралки», в которой она попытается взять реванш за поражение в R1 одиночного разряда USO, начнется после игры Мухаммад / Столлар – Паркс / Шиманович.