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US Open
04 сентября 2026, 22:49 | Обновлено 04 сентября 2026, 22:55
663
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Таунсенд наказала Шнайдер и вышла на Соболенко в 1/8 финала US Open

Тейлор в трех сетах одолела 16-ю ракетку мира в матче третьего раунда мейджора в США

04 сентября 2026, 22:49 | Обновлено 04 сентября 2026, 22:55
663
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Таунсенд наказала Шнайдер и вышла на Соболенко в 1/8 финала US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Таунсенд
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Американская теннисистка Тейлор Таунсенд (WTA 96) вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США 2026.

В третьем раунде американка в трех сетах переиграла «нейтральную» 16-ю ракетку мира Диану Шнайдер за 2 часа и 29 минут.

US Open 2026. 1/16 финала

Тейлор Таунсенд (США) – Диана Шнайдер [15] – 6:2, 6:7 (3:7), 6:3

Таунсенд одержала десятую победу в карьере над теннисисткой из топ-20 и первую с прошлого US Open, когда в третьем круге выбила Мирру Андрееву (WTA 5).

Тейлор в третий раз сыграет в 1/8 финала американского мейджора. Таунсенд защитила очки за прошлогодний четвертый раунд USO и благодаря этому останется в топ-100 мирового рейтинга WTA.

Помимо Шнайдер, Таунсенд в Нью-Йорка также одолела Майю Хвалиньскую и Тайлу Престон. Ее следующей оппоненткой будет первая ракетка мира Арина Соболенко, которая в третьем раунде выиграла у Камиллы Рахимовой – 6:3, 6:4.

Шнайдер в сегодняшний игровой день предстоит провести парный поединок вместе с Элизе Мертенс против украинки Дарьи Снигур и ее напарницы Ханне Вандевинкель. Встреча Снигур против «нейтралки», в которой она попытается взять реванш за поражение в R1 одиночного разряда USO, начнется после игры Мухаммад / Столлар – Паркс / Шиманович.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Вау,бегемотиха здолала свининку й вийшла на слониху,зоопарк та й годі!
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+8
  От і перше свято! Хоча, коли Тейлор після 5:3 в другому сеті програла три геймі поспіль, врятувала шість сетболів, але усе ж таки поступилася на таї, здавалося все. Не все, все тільки почалося
А омонівку передавити зможе?
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+7
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