Марта Костюк – Екатерина Александрова. Прогноз на матч 1/16 финала US Open

4 сентября в третьем круге Открытого чемпионата США сыграют Марта Костюк (WTA 11) и Екатерина Александрова (WTA 19).

Поединок 1/16 финала начнется не ранее 18:00 по Киеву.

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Марта Костюк

Украинская спортсменка в этом сезоне приучила фанатов к своим сильным выступлениям, чего-то подобного от нее ждут и на этом мейджоре. Напомню, у Костюк в этом году выигранный тысячник в Мадриде, а также полуфиналы Ролан Гаррос и Уимблдона, теперь осталось выстрелить и на хардовом шлеме. Целей у спортсменки на этом сезоне немало, было бы хорошо войти в топ-10 и попасть на Итоговый турнир, что было бы логично, учитывая ее текущую форму.

Этот турнир Марта начала с уверенной победы над австралийкой Сторм Хантер – 6:4, 6:1, а потом справилась с экс-третьей ракеткой мира, выигрывавшей US Open в прошлом, американкой Слоан Стивенс – 6:1, 7:5. В случае успеха, украинка выйдет на победителя пары Энн Ли – Линда Носкова.

Екатерина Александрова

«Нейтралка» имеет репутацию сильного середняка, который все-таки не дотягивает до топ-уровня. Александрова начинала сезон в топ-10, но с его старта уже потеряла 10 позиций. Из самых успешных турниров можно выделить Абу-Даби, где она дошла до финала, недавно был четвертьфинала в Торонто, там было поражение от украинки Элины Свитолиной.

Складывается ощущение, что спортсменка уже не так опасна, как раньше, ей исполнится 32 года. Здесь она начала с победы над американкой Кесслер – 6:2, 6:2, а потом прошла австралийку Биррелл – 6:1, 2:6, 6:3.

Личные встречи

Спортсменки пересекались дважды, в обоих матчах побеждала Александрова, но если в 2021 году Костюк уступила без особой борьбы, то в 2022 году украинка имела все шансы на успех, даже подавала на матч, но не использовала свои возможности – 6:7, 7:5, 5:7.

Прогноз

На бумаге украинка фаворит, здесь все по делу, думаю, Костюк точно не смущает история очных противостояний, ведь с момента их последней встречи украинка стала сильнее, а уровень Александровой не сильно вырос.

Настрой на «нейтралку» будет особенным, не жду простого матча, но поставлю на победу фаворита с форой -4,5 гейма за 2,05.