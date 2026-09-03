Прошлогодний полуфиналист проиграл нейтралу в 1/32 финала и покинул US Open
Феликс Оже-Альяссим потерпел поражение от Карена Хачанова в четырех сетах
Прошлогодний полуфиналист, канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (ATP 4) завершил выступления на Открытом чемпионате США 2026.
Во втором круге американского мейджора третий сеяный Оже-Альяссим проиграл нейтральному теннисисту Карену Хачанову (ATP 50) в четырех сетах за 3 часа и 19 минут – 7:6 (7:5), 3:6, 2:6, 2:6.
Это было пятое очное противостояние соперников. Счет 3:2 в пользу нейтрала.
Феликс стал вторым теннисистом из топ-10, который покинул US Open в первую неделю соревнований, после сенсационного вылета легендарного серба Новака Джоковича.
В третьем раунде Хачанов встретится либо с Бенжаменом Бонзи, либо с Игнасио Бусе.
US Open 2026. 1/32 финала
Феликс Оже-Альяссим [3] – Карен Хачанов – 7:6 (7:5), 3:6, 2:6, 2:6
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