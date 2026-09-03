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US Open
03 сентября 2026, 21:46 | Обновлено 03 сентября 2026, 21:53
124
0

Прошлогодний полуфиналист проиграл нейтралу в 1/32 финала и покинул US Open

Феликс Оже-Альяссим потерпел поражение от Карена Хачанова в четырех сетах

03 сентября 2026, 21:46 | Обновлено 03 сентября 2026, 21:53
124
0
Прошлогодний полуфиналист проиграл нейтралу в 1/32 финала и покинул US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Феликс Оже-Альяссим
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Прошлогодний полуфиналист, канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (ATP 4) завершил выступления на Открытом чемпионате США 2026.

Во втором круге американского мейджора третий сеяный Оже-Альяссим проиграл нейтральному теннисисту Карену Хачанову (ATP 50) в четырех сетах за 3 часа и 19 минут – 7:6 (7:5), 3:6, 2:6, 2:6.

Это было пятое очное противостояние соперников. Счет 3:2 в пользу нейтрала.

Феликс стал вторым теннисистом из топ-10, который покинул US Open в первую неделю соревнований, после сенсационного вылета легендарного серба Новака Джоковича.

В третьем раунде Хачанов встретится либо с Бенжаменом Бонзи, либо с Игнасио Бусе.

US Open 2026. 1/32 финала

Феликс Оже-Альяссим [3] – Карен Хачанов – 7:6 (7:5), 3:6, 2:6, 2:6

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Феликс Оже-Альяссим Карен Хачанов US Open 2026
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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