Юлия Стародубцева – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 сентября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 58) продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2026.

Во втором раунде украинка сыграет против представительницы Греции и бывшей третьей ракетки мира Марии Саккари (WTA 35). Встреча начнется третьим запуском на корте №5 после игры Блокс – Трунгеллити. Ориентировочное время начала поединка – 22:00 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в 1/16 финала сыграет либо с Джессикой Бузас Манейро (Испания, WTA 105), либо с Еленой Рыбакиной (Казахстан, WTA 2).

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