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US Open
03 сентября 2026, 15:07 | Обновлено 03 сентября 2026, 15:20
127
0

Юлия Стародубцева – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала US Open 2026

03 сентября 2026, 15:07 | Обновлено 03 сентября 2026, 15:20
127
0
Юлия Стародубцева – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева
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3 сентября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 58) продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2026.

Во втором раунде украинка сыграет против представительницы Греции и бывшей третьей ракетки мира Марии Саккари (WTA 35). Встреча начнется третьим запуском на корте №5 после игры Блокс – Трунгеллити. Ориентировочное время начала поединка – 22:00 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в 1/16 финала сыграет либо с Джессикой Бузас Манейро (Испания, WTA 105), либо с Еленой Рыбакиной (Казахстан, WTA 2).

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Юлия Стародубцева Мария Саккари US Open 2026 смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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