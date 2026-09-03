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  4. Элина Свитолина – Майя Джойнт. Непростая победа в R2 US Open. Видеообзор
US Open
03 сентября 2026, 09:35 |
76
0

Элина Свитолина – Майя Джойнт. Непростая победа в R2 US Open. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Открытого чемпионата США 2026

03 сентября 2026, 09:35 |
76
0
Элина Свитолина – Майя Джойнт. Непростая победа в R2 US Open. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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В ночь на 3 сентября украинка Элина Свитолина переиграла Майю Джойнт и вышла в третий раунд Открытого чемпионата США 2026.

Свитолина одержала непростую победу в трех сетах со счетом 6:2, 6:7 (6:8), 6:4 за 2 часа и 10 минут.

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В 1/16 финала американского мейджора Элина выйдет на корт против «нейтральной» Анны Калинской.

US Open 2026. 1/32 финала

Элина Свитолина (Украина) [9] – Майя Джойнт (Австралия) – 6:2, 6:7 (6:8), 6:4

Видеообзор матча

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Элина Свитолина Майя Джойнт теннисные видеообзоры видео US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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