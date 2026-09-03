Элина Свитолина – Майя Джойнт. Непростая победа в R2 US Open. Видеообзор

В ночь на 3 сентября украинка Элина Свитолина переиграла Майю Джойнт и вышла в третий раунд Открытого чемпионата США 2026.

Свитолина одержала непростую победу в трех сетах со счетом 6:2, 6:7 (6:8), 6:4 за 2 часа и 10 минут.

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В 1/16 финала американского мейджора Элина выйдет на корт против «нейтральной» Анны Калинской.

US Open 2026. 1/32 финала

Элина Свитолина (Украина) [9] – Майя Джойнт (Австралия) – 6:2, 6:7 (6:8), 6:4

Видеообзор матча