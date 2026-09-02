Марта Костюк – Слоан Стивенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 сентября украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2026.

Во втором раунде украинка сыграет против бывшей третьей ракетки мира Слоан Стивенс (США, WTA 209). Поединок начнется вторым запуском на корте Louis Armstrong Stadium после игры Медведев – Горзны. Ориентировочное время начала поединка – 20:00 по Киеву.

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Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Марты.

Победительница поединка в третьем круге встретится либо с Кимберли Биррелл, либо с Екатериной Александровой.

Видеоплеер матча будет добавлен позже...

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