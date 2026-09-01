Юлия Стародубцева – Элла Зайдель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала US Open 2026
1 сентября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 58) начнет выступления на Открытом чемпионате США 2026.
В первом раунде украинка сыграет против представительницы Германии Эллы Зайдель (WTA 123). Поединок начнет первым запуском на корте №13. Ориентировочное время старта поединка – 18:00 по Киеву.
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Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Юлии.
Победительница поединка во втором круге поборется либо с Марией Саккари, либо с Робин Монтгомери.
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
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