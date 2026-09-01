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  4. Юлия Стародубцева – Элла Зайдель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
01 сентября 2026, 14:01 |
144
0

Юлия Стародубцева – Элла Зайдель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала US Open 2026

01 сентября 2026, 14:01 |
144
0
Юлия Стародубцева – Элла Зайдель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева
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1 сентября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 58) начнет выступления на Открытом чемпионате США 2026.

В первом раунде украинка сыграет против представительницы Германии Эллы Зайдель (WTA 123). Поединок начнет первым запуском на корте №13. Ориентировочное время старта поединка – 18:00 по Киеву.

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Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Юлии.

Победительница поединка во втором круге поборется либо с Марией Саккари, либо с Робин Монтгомери.

📺 Видеотрансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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