Юлия Стародубцева – Элла Зайдель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 сентября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 58) начнет выступления на Открытом чемпионате США 2026.

В первом раунде украинка сыграет против представительницы Германии Эллы Зайдель (WTA 123). Поединок начнет первым запуском на корте №13. Ориентировочное время старта поединка – 18:00 по Киеву.

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Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Юлии.

Победительница поединка во втором круге поборется либо с Марией Саккари, либо с Робин Монтгомери.

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