US Open01 сентября 2026, 13:46 |
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Расписание матчей украинок на US Open 2026 на 1 сентября
Во вторник в Нью-Йорке выступления начнут Юлия Стародубцева и Александра Олейникова
01 сентября 2026, 13:46 |
304
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1 сентября на Открытом чемпионате США 2026 завершатся матчи первого раунда в одиночных разрядах.
Во вторник на кортах Нью-Йорка выступления начнут две украинские теннисистки – Юлия Стародубцева и Александра Олейникова.
US Open 2026. Одиночный разряд, 1/64 финала
Корт №13. 1-й запуск (не ранее 18:00)
Юлия Стародубцева – Элла Зайдель
Корт №12. 4-й запуск (не ранее 23:30)
Александра Олейникова – Риз Брантмайер [WC]
Расписание матчей на US Open 2026 на 1 сентября
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