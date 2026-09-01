Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Расписание матчей украинок на US Open 2026 на 1 сентября
US Open
01 сентября 2026, 13:46 |
304
0

Расписание матчей украинок на US Open 2026 на 1 сентября

Во вторник в Нью-Йорке выступления начнут Юлия Стародубцева и Александра Олейникова

01 сентября 2026, 13:46 |
304
0
Расписание матчей украинок на US Open 2026 на 1 сентября
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

1 сентября на Открытом чемпионате США 2026 завершатся матчи первого раунда в одиночных разрядах.

Во вторник на кортах Нью-Йорка выступления начнут две украинские теннисистки – Юлия Стародубцева и Александра Олейникова.

US Open 2026. Одиночный разряд, 1/64 финала

Корт №13. 1-й запуск (не ранее 18:00)

Юлия Стародубцева Элла Зайдель

Корт №12. 4-й запуск (не ранее 23:30)

Александра Олейникова Риз Брантмайер [WC]

Расписание матчей на US Open 2026 на 1 сентября

По теме:
28 побед подряд: Свентек повторила невероятное достижение Серены Уильямс
Александра Олейникова – Риз Брантмайер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Александра Олейникова – Риз Брантмайер. Прогноз на матч 1/64 финала US Open
Элла Зайдель Юлия Стародубцева Александра Олейникова US Open 2026 расписание
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вратарский провал. Буковина сенсационно разгромила Динамо
Футбол | 31 августа 2026, 19:58 302
Вратарский провал. Буковина сенсационно разгромила Динамо
Вратарский провал. Буковина сенсационно разгромила Динамо

Команда Шищенко одержала уверенную победу

Возвращение чемпиона. Алькарас успешно начал защиту трофея на US Open
Теннис | 31 августа 2026, 22:55 0
Возвращение чемпиона. Алькарас успешно начал защиту трофея на US Open
Возвращение чемпиона. Алькарас успешно начал защиту трофея на US Open

Карлос обыграл Романа Сафиуллина в первом раунде мейджора в США

Суркис принял ожидаемое решение по Костюку после фиаско, но есть нюанс
Футбол | 01.09.2026, 11:29
Суркис принял ожидаемое решение по Костюку после фиаско, но есть нюанс
Суркис принял ожидаемое решение по Костюку после фиаско, но есть нюанс
Два привоза от вратаря. Таблица УПЛ: Динамо впервые потеряло очки
Футбол | 01.09.2026, 06:23
Два привоза от вратаря. Таблица УПЛ: Динамо впервые потеряло очки
Два привоза от вратаря. Таблица УПЛ: Динамо впервые потеряло очки
Суркис принял радикальное решение после фиаско Динамо от Буковины
Футбол | 01.09.2026, 07:15
Суркис принял радикальное решение после фиаско Динамо от Буковины
Суркис принял радикальное решение после фиаско Динамо от Буковины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бенфика приняла неожиданное решение о будущем Трубина
Бенфика приняла неожиданное решение о будущем Трубина
31.08.2026, 12:09 18
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Это мой соперник. Он невероятно силен»
Владимир КЛИЧКО: «Это мой соперник. Он невероятно силен»
01.09.2026, 06:38
Бокс
Стали лидерами группы. Сборная Украины обыграла Черногорию
Стали лидерами группы. Сборная Украины обыграла Черногорию
31.08.2026, 23:42 17
Баскетбол
Президент Трабзонспора выступил с заявлением о Малиновском после удаления
Президент Трабзонспора выступил с заявлением о Малиновском после удаления
31.08.2026, 06:32 6
Футбол
Тайсон Фьюри отреагировал на сенсационное поражение Итаумы от Хрговича
Тайсон Фьюри отреагировал на сенсационное поражение Итаумы от Хрговича
31.08.2026, 07:42 4
Бокс
Свитолина и Костюк. Как выглядит гонка на Итоговый турнир перед US Open
Свитолина и Костюк. Как выглядит гонка на Итоговый турнир перед US Open
30.08.2026, 17:50
Теннис
Арда ТУРАН: «У меня есть предложение для Суркиса и Шевченко»
Арда ТУРАН: «У меня есть предложение для Суркиса и Шевченко»
30.08.2026, 10:58 25
Футбол
Мудрик определился, где продолжит свою карьеру
Мудрик определился, где продолжит свою карьеру
30.08.2026, 08:12 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем