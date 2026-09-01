Расписание матчей украинок на US Open 2026 на 1 сентября

Расписание матчей на US Open 2026 на 1 сентября

Во вторник на кортах Нью-Йорка выступления начнут две украинские теннисистки – Юлия Стародубцева и Александра Олейникова.

1 сентября на Открытом чемпионате США 2026 завершатся матчи первого раунда в одиночных разрядах.

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