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US Open
01 сентября 2026, 13:25 |
385
0

Определены соперницы Свитолиной и Костюк в 1/32 финала US Open 2026

Элина сыграет против Майи Джойнт, а Марта поборется со Слоан Стивенс

01 сентября 2026, 13:25 |
385
0
Определены соперницы Свитолиной и Костюк в 1/32 финала US Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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В ночь на 1 сентября завершились матчи второго игрового дня на Открытом чемпионате США 2026.

По итогам поединков были определены соперницы украинских теннисисток Элины Свитолиной (WTA 9) и Марты Костюк (WTA 11) в 1/32 финала мейджора.

Свитолина сыграет против представительницы Австралии Майи Джойнт (WTA 72), которая в первом раунде выбила «нейтральную» Людмилу Самсонову (WTA 47) в трех сетах.

Ранее Элина ни разу не играла против Майи. Джойнт третий раз в карьере выступает в основной сетке US Open и в третий раз вышла во второй круг, что является ее лучшим результатом на кортах Нью-Йорка.

Костюк в 1/32 финала встретится с бывшей третьей ракеткой мира Слоан Стивенс (США, WTA 209), которая в статусе андердога одолела Клару Таусон (Дания, WTA 38) в двух партиях.

Двумя неделями ранее Костюк и Стивенс провели очное противостояние в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати – Марта одержала победу со счетом 7:5, 7:5.

Стивенс в 10-й раз в карьере преодолела первый раунд US Open. В 2017 году она завоевала трофей американского слэма.

Матчи Свитолина – Джойнт и Костюк – Стивенс состоятся в среду, 2 сентября. Время начала поединков будет определено позже.

Свитолина стартовала на USO-2026 с победы над Соланой Сиеррой, а Костюк на старте слэма выиграла у Сторм Хантер.

US Open 2026. 1/64 финала

  • Майя Джойнт (Австралия) – Людмила Самсонова – 3:6, 6:2, 6:2
  • Слоан Стивенс (США) [WC] – Клара Таусон (Дания) – 6:4, 6:1

Видеообзор матча Майя Джойнт – Людмила Самсонова

Видеообзор матча Слоан Стивенс – Клара Таусон

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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