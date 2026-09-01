Действующий чемпион, испанец Карлос Алькарас успешно начал защиту трофея на Открытом чемпионате США 2026.

На старте американского мейджора Алькарас уверенно обыграл нейтрального теннисиста Романа Сафиуллина в трех сетах.

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При счете 5:4 в решающей партии Алькарас выиграл фантастический поинт, заставив публику на стадионе Артура Эша аплодировать стоя.

Карлос провел первый официальный поединок с апреля месяца. Испанец длительное время восстанавливался после травмы запястья.

ВИДЕО. US Open: фантастический поинт в исполнении Алькараса