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  4. ВИДЕО. US Open: фантастический поинт в исполнении Алькараса
US Open
01 сентября 2026, 00:51 |
105
0

ВИДЕО. US Open: фантастический поинт в исполнении Алькараса

Карлос выиграл стартовый матч на американском мейджоре

01 сентября 2026, 00:51 |
105
0
ВИДЕО. US Open: фантастический поинт в исполнении Алькараса
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас
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Действующий чемпион, испанец Карлос Алькарас успешно начал защиту трофея на Открытом чемпионате США 2026.

На старте американского мейджора Алькарас уверенно обыграл нейтрального теннисиста Романа Сафиуллина в трех сетах.

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При счете 5:4 в решающей партии Алькарас выиграл фантастический поинт, заставив публику на стадионе Артура Эша аплодировать стоя.

Карлос провел первый официальный поединок с апреля месяца. Испанец длительное время восстанавливался после травмы запястья.

ВИДЕО. US Open: фантастический поинт в исполнении Алькараса

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Карлос Алькарас (теннисист) US Open 2026 видео
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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