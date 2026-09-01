ВИДЕО. US Open: фантастический поинт в исполнении Алькараса
Карлос выиграл стартовый матч на американском мейджоре
Действующий чемпион, испанец Карлос Алькарас успешно начал защиту трофея на Открытом чемпионате США 2026.
На старте американского мейджора Алькарас уверенно обыграл нейтрального теннисиста Романа Сафиуллина в трех сетах.
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При счете 5:4 в решающей партии Алькарас выиграл фантастический поинт, заставив публику на стадионе Артура Эша аплодировать стоя.
Карлос провел первый официальный поединок с апреля месяца. Испанец длительное время восстанавливался после травмы запястья.
ВИДЕО. US Open: фантастический поинт в исполнении Алькараса
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