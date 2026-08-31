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US Open
31 августа 2026, 23:41 | Обновлено 31 августа 2026, 23:42
459
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Неудавшийся камбек. Снигур проиграла матч 1/64 финала US Open 2026

Дарья в двух сетах уступила Диане Шнайдер в первом раунде мейджора в Нью-Йорке

31 августа 2026, 23:41 | Обновлено 31 августа 2026, 23:42
459
2 Comments
Неудавшийся камбек. Снигур проиграла матч 1/64 финала US Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур
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Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 45) завершила выступления на Открытом чемпионате США 2026.

В первом раунде украинка в двух сетах проиграла «нейтральной» 16-й ракетке мира Диане Шнайдер за 1 час и 9 минут.

US Open 2026. 1/64 финала

Дарья Снигур (Украина) – Диана Шнайдер [15] – 0:6, 4:6

Во второй партии Дарья уступала 1:3 (0:40) на приеме, сумела выиграть три гейма подряд, но растеряла преимущество в один брейк и потерпела поражение.

После первого сета Снигур вызывала на корт врача из-за плохого самочувствия.

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Дарья Снигур – Диана Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дарья Снигур Диана Шнайдер US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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На жаль тут прогнозовано, тяжко проти тої свинини грати, уже мінус 3 українки в 1 раунді(
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+1
Ну цей програш був очікуваний. Якою б мерзенної огидною не була рашистська свинина, слід визнати, що вона неспроста так високо у рейтингу. По дорозі до півфіналу РГ бульбозавра обіграла. Та й багатьох іменитих цьогоріч обігрувала 
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