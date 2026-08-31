Неудавшийся камбек. Снигур проиграла матч 1/64 финала US Open 2026

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 45) завершила выступления на Открытом чемпионате США 2026.

В первом раунде украинка в двух сетах проиграла «нейтральной» 16-й ракетке мира Диане Шнайдер за 1 час и 9 минут.

US Open 2026. 1/64 финала

Дарья Снигур (Украина) – Диана Шнайдер [15] – 0:6, 4:6

Во второй партии Дарья уступала 1:3 (0:40) на приеме, сумела выиграть три гейма подряд, но растеряла преимущество в один брейк и потерпела поражение.

После первого сета Снигур вызывала на корт врача из-за плохого самочувствия.