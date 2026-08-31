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US Open
31 августа 2026, 13:11 |
378
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Дарья Снигур – Диана Шнайдер. Прогноз и анонс на матч 1/64 финала US Open

Поединок 1-го раунда мейджора состоится 31 августа и начнется не ранее 20:30 по Киеву

31 августа 2026, 13:11 |
378
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Дарья Снигур – Диана Шнайдер. Прогноз и анонс на матч 1/64 финала US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур
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31 августа в первом круге Открытого чемпионата США встречу проведут Дарья Снигур (WTA 45) и Диана Шнайдер (WTA 16).

Поединок начнется не ранее 20:30 по Киеву.

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Дарья Снигур

Украинка выдает хороший сезон, она выиграла турнира WTA 125 и турнир W75, также на ее счету финал турнира WTA 250. Снигур имеет солидную статистику на харде в этом году, 30 побед в 38 противостояниях, хотя уровень соперниц не всегда был высоким.

С начала сезона спортсменка поднялась на 109 позиций в мировом рейтинге, она не собирается останавливаться в своем прогрессе. На US Open теннисистка максимум доходила до второго круга. В случае успеха, украинка выйдет на победительницу пары Ханне Вандевинкель – Каролина Плишкова.

Снигур набралась уверенности, где-то ей не хватает мощи и в плане техники тоже есть над чем работать, но спортсменка устойчива психологически. На последнем турнире в Цинциннати теннисистка добралась до второго круга, где в упорной борьбе уступила Мэдисон Киз – 6:4, 3:6, 3:6.

Диана Шнайдер

«Нейтралка» в этом сезоне титулов не брала, даже финалов не было, при этом ей удалось подняться на пять позиций в рейтинге. Лучше всего Шнайдер себя проявила на Ролан Гаррос, где она дошла до полуфинала, уступив там польке Хвалиньской.

Лучшим выступлением на US Open был четвертый круг в 2024 году, при этом в прошлом сезоне она вылетела уже в первом круге. Стоить отметить и тот факт, что «нейтралка» сильно играет в паре, что может даже помешать играм в одиночном разряде. Шнайдер имеет репутацию опасного соперника, хотя стабильности ей не хватает.

Прогноз

Теннисистки никогда между собой не играли, а в предстоящей битве «нейтралка» считается очевидным фаворитом. Шнайдер выше в рейтинге, имеет больше опыта игры на топ-уровне.

У Снигур будет особый настрой, я думаю, она сможет оказать серьезное сопротивление. Матч может затянуться, предлагаю поставить здесь на тотал больше 19,5 геймов за 1,6.

Прогноз Sport.ua
Дарья Снигур
31.08.2026 -
20:30
Диана Шнайдер
Тотал больше 19.5 1.60 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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