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US Open
31 августа 2026, 11:29 |
432
0

Расписание матчей украинок на US Open 2026 на 31 августа

В понедельник в Нью-Йорке выступления начнут Ангелина Калинина и Дарья Снигур

31 августа 2026, 11:29 |
432
0
Расписание матчей украинок на US Open 2026 на 31 августа
Getty Images/Global Images Ukraine
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31 августа на Открытом чемпионате США 2026 продолжатся матчи первого раунда в одиночных разрядах.

В понедельник выступления на кортах Нью-Йорка начнут две украинские теннисистки – Ангелина Калинина и Дарья Снигур.

US Open 2026. Одиночный разряд, 1/64 финала

Корт №15. 1-й запуск (не ранее 18:00)

Ангелина Калинина Химено Сакацуме [Q]

Корт №7. 3-й запуск (не ранее 20:30)

Дарья Снигур – Диана Шнайдер [15]

Расписание матчей на US Open 2026 на 31 августа

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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