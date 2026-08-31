US Open31 августа 2026, 11:29 |
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Расписание матчей украинок на US Open 2026 на 31 августа
В понедельник в Нью-Йорке выступления начнут Ангелина Калинина и Дарья Снигур
31 августа 2026, 11:29 |
432
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31 августа на Открытом чемпионате США 2026 продолжатся матчи первого раунда в одиночных разрядах.
В понедельник выступления на кортах Нью-Йорка начнут две украинские теннисистки – Ангелина Калинина и Дарья Снигур.
US Open 2026. Одиночный разряд, 1/64 финала
Корт №15. 1-й запуск (не ранее 18:00)
Ангелина Калинина – Химено Сакацуме [Q]
Корт №7. 3-й запуск (не ранее 20:30)
Дарья Снигур – Диана Шнайдер [15]
Расписание матчей на US Open 2026 на 31 августа
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