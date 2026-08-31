Расписание матчей украинок на US Open 2026 на 31 августа

Расписание матчей на US Open 2026 на 31 августа

В понедельник выступления на кортах Нью-Йорка начнут две украинские теннисистки – Ангелина Калинина и Дарья Снигур.

31 августа на Открытом чемпионате США 2026 продолжатся матчи первого раунда в одиночных разрядах.

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