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  4. Элина Свитолина – Солана Сиерра. Разгром на старте US Open. Видеообзор
US Open
31 августа 2026, 08:09 |
121
0

Элина Свитолина – Солана Сиерра. Разгром на старте US Open. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/64 финала Открытого чемпионата США 2026

31 августа 2026, 08:09 |
121
0
Элина Свитолина – Солана Сиерра. Разгром на старте US Open. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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В ночь на 31 августа украинка Элина Свитолина переиграла Солану Сиерру в первом раунде Открытого чемпионата США 2026.

Свитолина одержала разгромную победу в двух сетах со счетом 6:1, 6:2 за 52 минуты. Элина впервые провела очное противостояние против Соланы.

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Во втором круге американского мейджора Свитолина сыграет с победительницей поединка Майя Джойнт – Людмила Самсонова.

US Open 2026. 1/64 финала

Элина Свитолина (Украина) [9] – Солана Сиерра (Аргентина) – 6:1, 6:2

Видеообзор матча

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Элина Свитолина Солана Сиерра теннисные видеообзоры US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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