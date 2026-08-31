Элина Свитолина – Солана Сиерра. Разгром на старте US Open. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча 1/64 финала Открытого чемпионата США 2026
В ночь на 31 августа украинка Элина Свитолина переиграла Солану Сиерру в первом раунде Открытого чемпионата США 2026.
Свитолина одержала разгромную победу в двух сетах со счетом 6:1, 6:2 за 52 минуты. Элина впервые провела очное противостояние против Соланы.
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Во втором круге американского мейджора Свитолина сыграет с победительницей поединка Майя Джойнт – Людмила Самсонова.
US Open 2026. 1/64 финала
Элина Свитолина (Украина) [9] – Солана Сиерра (Аргентина) – 6:1, 6:2
Видеообзор матча
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