Элина Свитолина – Солана Сиерра. Разгром на старте US Open. Видеообзор

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Свитолина одержала разгромную победу в двух сетах со счетом 6:1, 6:2 за 52 минуты. Элина впервые провела очное противостояние против Соланы.

В ночь на 31 августа украинка Элина Свитолина переиграла Солану Сиерру в первом раунде Открытого чемпионата США 2026.

Sport.ua

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