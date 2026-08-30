Элина Свитолина – Солана Сиерра. Прогноз, анонс на матч 1/64 финала US Open

В ночь на 31 августа в первом круге Открытого чемпионата США между собой сыграют Элина Свитолина (WTA 9) и Солана Сиерра (WTA 87).

Встреча начнется не ранее 02:00 по Киеву.

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Элина Свитолина

Первая ракетка Украины всегда на виду, она показывает теннис высокого уровня, в этом году выиграла турниры в Риме и Окленде. К Свитолиной было приковано немало внимания на днях, так как она в паре со своим мужем Гаелем Монфисом смогла дойти до полуфинала микста US Opеn.

На недавнем турнире в Торонто украинка смотрелась сильно, дошла до полуфинала, где в борьбе уступила будущей чемпионке, польке Иге Свентек. А в Цинциннати прошла с большим трудом чешку Валентову, а потом не вышла на матч против китаянки Ван.

Сейчас Свитолина себя хорошо чувствует физически, так что можно ожидать от нее сильного выступления. Лучшим выступлением на US Opеn для украинки был полуфинал 2019 года. Во втором круге спортсменка может выйти на победительницу пары Джойнт – Самсонова.

Солана Сиерра

Аргентинская теннисистка проводит не самый яркий сезон, она потеряла 21 позицию с начала года. По статистике прошлых лет видно, что Сиерра любит играть на грунте, как большинство латиноамериканок. На харде спортсменка успела провести 21 матч, но одержала только 7 побед.

К этому турниру теннисистка подходит не в лучшей форме, так как находится на серии из четырех поражений. Свой последний матч аргентинка провела на турнире в Цинциннати, где проиграла стартовую встречу квалификации японке Ито – 1:6, 1:6. На американском мейджоре спортсменка максимум доходила до второго круга.

Прогноз

Теннисистки никогда между собой не играли, а в предстоящей битве Свитолина большой фаворит. Судя по котировкам, украинка должна проходить предстоящую соперницу легко и быстро.

Я думаю, что Сиерра не так проста, опыт игры против соперниц такого уровня у нее есть. Поставлю здесь на тотал больше 17,5 гейма.