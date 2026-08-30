Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта Костюк – Сторм Хантер. Прогноз и анонс на матч 1/64 финала US Open
US Open
30 августа 2026, 11:40 |
487
0

Марта Костюк – Сторм Хантер. Прогноз и анонс на матч 1/64 финала US Open

Поединок первого раунда Открытого чемпионата США начнется 30 августа не ранее 20:00

30 августа 2026, 11:40 |
487
0
Марта Костюк – Сторм Хантер. Прогноз и анонс на матч 1/64 финала US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

30 августа в первом круге Открытого чемпионата США сыграют Марта Костюк (WTA 11) и Сторм Хантер (WTA 169).

Поединок 1/64 финала US Open начнется не ранее 20:00 по Киеву.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером BETKING анонсирует предстоящий поединок!

Марта Костюк

Украинская спортсменка проводит отличный сезон, на двух мейджорах она доходила до полуфиналов, так что можно ожидать высоких результатов и здесь. Отдельно стоит вспомнить и выигранный тысячник в Мадриде, также был более скромный трофей в Руане. Прямо сейчас Костюк игрок топ-уровня, о ней много говорят, подражают, хвалят.

Перед US Opеn украинка играла в Цинциннати, где дошла до четвертьфинала, уступив там будущей чемпионке Коко Гауфф. Отмечу и тот факт, что Марта девятая в чемпионской гонке, ее очень бы хотелось увидеть на Итоговом турнире. Соперница в первом круге не выглядит опасной, а во втором круге украинка потенциально может сыграть с победительницей пары Стивенс – Таусон. Лучший результат Костюк на Открытом чемпионате США, был четвертый круг в прошлом сезоне.

Сторм Хантер

Австралийка не впечатляет в одиночном разряде, ведь никогда не входила в топ-100, а ей 32 года. Основная специализация Хантер парный разряд и микст, где она даже выигрывала мейджоры и была первой ракеткой мира.

US Opеn спортсменка начала с квалификации, где сначала уверенно прошла землячку Инглис – 6:3, 6:0. Огромные проблемы были против Ку Ен Ву с Южной Кореи – 4:6, 7:6, 6:0, во второй партии Сторм отыграла два матчбола и совершила камбэк с 3:5. В последнем матче была уверенная победа над Семенистой из Латвии – 6:4, 6:1. Сторм в одиночном разряде никогда не заходила дальше первого круга Открытого чемпионата США.

Личные встречи

Спортсменки даже раз пересекались, матч состоялся еще в 2020 году, тогда в финале квалификации турнира в Праге Костюк была беспощадной – 6:0, 6:0.

Прогноз

Букмекеры не сомневаются в победе украинской спортсменки, предлагая низкий коэффициент на ее успех. Костюк моложе, выше в рейтинге и классом, Хантер просто игрок для другой дисциплины.

Не думаю, что в таком матче будет особая интрига, украинка спокойно должна проходить во второй круг, ставлю на ее победу с форой -5,5 геймов.

Прогноз Sport.ua
Марта Костюк
30.08.2026 -
20:00
Сторм Хантер
Фора Костюк (-5.5) 1.68 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Даяна Ястремская – Лукреция Стефанини. Прогноз на матч 1/64 финала US Open
Марта Костюк – Сторм Хантер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Расписание матчей украинок на US Open 2026 на 30 августа
Марта Костюк Сторм Хантер (Сандерс) US Open 2026 прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Туран объяснил поражение Шахтера в матче с Полесьем
Футбол | 30 августа 2026, 07:45 6
Туран объяснил поражение Шахтера в матче с Полесьем
Туран объяснил поражение Шахтера в матче с Полесьем

Поздравил команду Ротаня

Мудрик определился, где продолжит свою карьеру
Футбол | 30 августа 2026, 08:12 15
Мудрик определился, где продолжит свою карьеру
Мудрик определился, где продолжит свою карьеру

Бен Джейкобс сообщил, что украинец хочет остаться в Англии

Турнирная таблица УПЛ. Карпаты стали лидером, Полесье догнало Шахтер
Футбол | 30.08.2026, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Карпаты стали лидером, Полесье догнало Шахтер
Турнирная таблица УПЛ. Карпаты стали лидером, Полесье догнало Шахтер
Жребий US Open 2026. Алькарас, Джокович, Монфис получили первых соперников
Теннис | 27.08.2026, 19:33
Жребий US Open 2026. Алькарас, Джокович, Монфис получили первых соперников
Жребий US Open 2026. Алькарас, Джокович, Монфис получили первых соперников
Ротань объяснил победу над Шахтером и замену Бущана
Футбол | 30.08.2026, 07:25
Ротань объяснил победу над Шахтером и замену Бущана
Ротань объяснил победу над Шахтером и замену Бущана
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ассист Ваната, дебют Пищура! Жирона покуражилась в Испании
Ассист Ваната, дебют Пищура! Жирона покуражилась в Испании
30.08.2026, 00:30 2
Футбол
Волки снова кусаются. Шахтер во Львове проиграл Полесью
Волки снова кусаются. Шахтер во Львове проиграл Полесью
29.08.2026, 19:56 244
Футбол
Мудрик выбрал себе новый клуб. Известна позиция Челси
Мудрик выбрал себе новый клуб. Известна позиция Челси
30.08.2026, 07:02 9
Футбол
Мудрик получил предложение из Испании. Решение принято
Мудрик получил предложение из Испании. Решение принято
29.08.2026, 05:02 13
Футбол
Поставлена точка в трансфере Трубина в культовый клуб АПЛ
Поставлена точка в трансфере Трубина в культовый клуб АПЛ
29.08.2026, 09:33 7
Футбол
Где смотреть онлайн бой за титул чемпиона Мозес Итаума – Филип Хргович
Где смотреть онлайн бой за титул чемпиона Мозес Итаума – Филип Хргович
29.08.2026, 17:41
Бокс
Безумие в Лондоне. Статистика ударов Мозеса Итаумы и Филипа Хрговича
Безумие в Лондоне. Статистика ударов Мозеса Итаумы и Филипа Хрговича
30.08.2026, 02:37 12
Бокс
Сенсация года! Хргович победил Мозеса Итауму и стал новым чемпионом мира
Сенсация года! Хргович победил Мозеса Итауму и стал новым чемпионом мира
30.08.2026, 01:37 114
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем