Марта Костюк – Сторм Хантер. Прогноз и анонс на матч 1/64 финала US Open

30 августа в первом круге Открытого чемпионата США сыграют Марта Костюк (WTA 11) и Сторм Хантер (WTA 169).

Поединок 1/64 финала US Open начнется не ранее 20:00 по Киеву.

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Марта Костюк

Украинская спортсменка проводит отличный сезон, на двух мейджорах она доходила до полуфиналов, так что можно ожидать высоких результатов и здесь. Отдельно стоит вспомнить и выигранный тысячник в Мадриде, также был более скромный трофей в Руане. Прямо сейчас Костюк игрок топ-уровня, о ней много говорят, подражают, хвалят.

Перед US Opеn украинка играла в Цинциннати, где дошла до четвертьфинала, уступив там будущей чемпионке Коко Гауфф. Отмечу и тот факт, что Марта девятая в чемпионской гонке, ее очень бы хотелось увидеть на Итоговом турнире. Соперница в первом круге не выглядит опасной, а во втором круге украинка потенциально может сыграть с победительницей пары Стивенс – Таусон. Лучший результат Костюк на Открытом чемпионате США, был четвертый круг в прошлом сезоне.

Сторм Хантер

Австралийка не впечатляет в одиночном разряде, ведь никогда не входила в топ-100, а ей 32 года. Основная специализация Хантер парный разряд и микст, где она даже выигрывала мейджоры и была первой ракеткой мира.

US Opеn спортсменка начала с квалификации, где сначала уверенно прошла землячку Инглис – 6:3, 6:0. Огромные проблемы были против Ку Ен Ву с Южной Кореи – 4:6, 7:6, 6:0, во второй партии Сторм отыграла два матчбола и совершила камбэк с 3:5. В последнем матче была уверенная победа над Семенистой из Латвии – 6:4, 6:1. Сторм в одиночном разряде никогда не заходила дальше первого круга Открытого чемпионата США.

Личные встречи

Спортсменки даже раз пересекались, матч состоялся еще в 2020 году, тогда в финале квалификации турнира в Праге Костюк была беспощадной – 6:0, 6:0.

Прогноз

Букмекеры не сомневаются в победе украинской спортсменки, предлагая низкий коэффициент на ее успех. Костюк моложе, выше в рейтинге и классом, Хантер просто игрок для другой дисциплины.

Не думаю, что в таком матче будет особая интрига, украинка спокойно должна проходить во второй круг, ставлю на ее победу с форой -5,5 геймов.