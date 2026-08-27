Костюк проведет выставочный матч против Анисимовой перед стартом US Open

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) проведет выставочный матч против Аманды Анисимовой (США, WTA 10) перед стартом Открытого чемпионата США 2026.

В ночь на 28 августа Костюк возьмет участие в вечере тенниса на центральном корте турнира – Arthur Ashe Stadium.

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Видеотрансляцию поединка можно будет посмотреть на сайте Sport.ua. Следите за обновлениями на нашем сайте.

Помимо встречи Марты и Аманды, также состоятся еще три поединка: Лернер Тьен – Флавио Коболли, Александра Эала – Ива Йович, Алекс Микельсен – Артур Фис.

Жеребьевка основной сетки US Open 2026 состоится 27 августа. Матчи основы стартуют 30 числа.

Расписание матчей на Arthur Ashe Stadium (ночь на 28 августа)