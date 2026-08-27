Костюк проведет выставочный матч против Анисимовой перед стартом US Open
Марта возьмет участие в вечере тенниса на Arthur Ashe Stadium в ночь на 28 августа
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) проведет выставочный матч против Аманды Анисимовой (США, WTA 10) перед стартом Открытого чемпионата США 2026.
В ночь на 28 августа Костюк возьмет участие в вечере тенниса на центральном корте турнира – Arthur Ashe Stadium.
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Видеотрансляцию поединка можно будет посмотреть на сайте Sport.ua. Следите за обновлениями на нашем сайте.
Помимо встречи Марты и Аманды, также состоятся еще три поединка: Лернер Тьен – Флавио Коболли, Александра Эала – Ива Йович, Алекс Микельсен – Артур Фис.
Жеребьевка основной сетки US Open 2026 состоится 27 августа. Матчи основы стартуют 30 числа.
Расписание матчей на Arthur Ashe Stadium (ночь на 28 августа)
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