Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Костюк проведет выставочный матч против Анисимовой перед стартом US Open
US Open
27 августа 2026, 17:31 | Обновлено 27 августа 2026, 17:34
189
1

Костюк проведет выставочный матч против Анисимовой перед стартом US Open

Марта возьмет участие в вечере тенниса на Arthur Ashe Stadium в ночь на 28 августа

27 августа 2026, 17:31 | Обновлено 27 августа 2026, 17:34
189
1 Comments
Костюк проведет выставочный матч против Анисимовой перед стартом US Open
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) проведет выставочный матч против Аманды Анисимовой (США, WTA 10) перед стартом Открытого чемпионата США 2026.

В ночь на 28 августа Костюк возьмет участие в вечере тенниса на центральном корте турнира – Arthur Ashe Stadium.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Видеотрансляцию поединка можно будет посмотреть на сайте Sport.ua. Следите за обновлениями на нашем сайте.

Помимо встречи Марты и Аманды, также состоятся еще три поединка: Лернер Тьен – Флавио Коболли, Александра Эала – Ива Йович, Алекс Микельсен – Артур Фис.

Жеребьевка основной сетки US Open 2026 состоится 27 августа. Матчи основы стартуют 30 числа.

Расписание матчей на Arthur Ashe Stadium (ночь на 28 августа)

По теме:
ВИДЕО. Костюк провела длительный спарринг с Йович на кортах US Open 2026
Известно, сколько заработали Свитолина и Монфис за полуфинал микста US Open
Определены чемпионы смешанного парного разряда US Open 2026
Марта Костюк Аманда Анисимова US Open 2026 выставочный матч Флавио Коболли Ива Йович Артур Фис Александра Эала Лернер Тьен Алекс Микельсен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новичок Шахтера: «Пришел в величайший клуб Украины. Хочу играть в ЛЧ»
Футбол | 27 августа 2026, 17:05 7
Новичок Шахтера: «Пришел в величайший клуб Украины. Хочу играть в ЛЧ»
Новичок Шахтера: «Пришел в величайший клуб Украины. Хочу играть в ЛЧ»

Маттурро перебрался в Украину из Дженоа

Свитолина и Монфис не сумели выйти в финал микста US Open 2026
Теннис | 27 августа 2026, 03:29 16
Свитолина и Монфис не сумели выйти в финал микста US Open 2026
Свитолина и Монфис не сумели выйти в финал микста US Open 2026

В полуфинале мейджора Элина и Гаэль на супертай-брейке уступили Коболли и Бенчич

Трансферная эпопея с Виктором Цыганковым завершена
Футбол | 27.08.2026, 07:09
Трансферная эпопея с Виктором Цыганковым завершена
Трансферная эпопея с Виктором Цыганковым завершена
Определена соперница Стародубцевой в 1/4 финала пятисотника в Монтеррее
Теннис | 27.08.2026, 06:38
Определена соперница Стародубцевой в 1/4 финала пятисотника в Монтеррее
Определена соперница Стародубцевой в 1/4 финала пятисотника в Монтеррее
Жозе Моуриньо определил турнир, в котором будет играть Лунин
Футбол | 27.08.2026, 09:17
Жозе Моуриньо определил турнир, в котором будет играть Лунин
Жозе Моуриньо определил турнир, в котором будет играть Лунин
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Тупая трата времени и сил перед турниром.
Ответить
0
Популярные новости
Свитолина и Монфис выбили первых ракеток на пути в 1/2 финала US Open 2026!
Свитолина и Монфис выбили первых ракеток на пути в 1/2 финала US Open 2026!
25.08.2026, 21:10 35
Теннис
Динамо оформило долгожданный трансфер нападающего. Известна сумма
Динамо оформило долгожданный трансфер нападающего. Известна сумма
27.08.2026, 08:02 21
Футбол
Вопросов нет. Супряга удивил Динамо после возвращения
Вопросов нет. Супряга удивил Динамо после возвращения
26.08.2026, 06:55 4
Футбол
Итоги дня Лиги чемпионов. ЛАСК совершил феерический суперкамбек с Селтиком
Итоги дня Лиги чемпионов. ЛАСК совершил феерический суперкамбек с Селтиком
26.08.2026, 00:41 19
Футбол
Определены соперники Шахтера и Динамо. Жребий 1/16 финала Кубка Украины
Определены соперники Шахтера и Динамо. Жребий 1/16 финала Кубка Украины
27.08.2026, 14:23 20
Футбол
«Это неуважение». Итаума объяснил, почему не будет драться с Фьюри и Джошуа
«Это неуважение». Итаума объяснил, почему не будет драться с Фьюри и Джошуа
26.08.2026, 08:07 5
Бокс
Мальдера анонсировал громкое усиление сборной Украины
Мальдера анонсировал громкое усиление сборной Украины
26.08.2026, 10:20 39
Футбол
Динамо и Пономаренко поставили точку в трансферном вопросе
Динамо и Пономаренко поставили точку в трансферном вопросе
26.08.2026, 07:53 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем