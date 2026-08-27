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  4. ВИДЕО. Костюк провела длительный спарринг с Йович на кортах US Open 2026
US Open
27 августа 2026, 17:12 | Обновлено 27 августа 2026, 17:32
162
0

ВИДЕО. Костюк провела длительный спарринг с Йович на кортах US Open 2026

26 августа Марта потренировалась вместе с Ивой в Нью-Йорке

27 августа 2026, 17:12 | Обновлено 27 августа 2026, 17:32
162
0
ВИДЕО. Костюк провела длительный спарринг с Йович на кортах US Open 2026
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26 августа украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) провела спарринг с американкой Ивой Йович (WTA 14) на одном из кортов Открытого чемпионата США 2026.

Костюк и Йович тренировались вместе более полутора часов. Последний розыгрыш получился особенно красивым и интересным: после свечки Марты Ива сумела пробить навылет с форхенда.

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27 числа Марта, Ива и другие теннисистки узнают первых соперниц на US Open 2026 по итогам жеребьевки. Матчи основной сетки американского мейджора стартуют 30 августа.

Костюк на US Open 2026 будет посеяна под 11-м номером.

ВИДЕО. Костюк провела длительный спарринг с Йович на кортах US Open 2026

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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