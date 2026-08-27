ВИДЕО. Костюк провела длительный спарринг с Йович на кортах US Open 2026
26 августа Марта потренировалась вместе с Ивой в Нью-Йорке
26 августа украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) провела спарринг с американкой Ивой Йович (WTA 14) на одном из кортов Открытого чемпионата США 2026.
Костюк и Йович тренировались вместе более полутора часов. Последний розыгрыш получился особенно красивым и интересным: после свечки Марты Ива сумела пробить навылет с форхенда.
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27 числа Марта, Ива и другие теннисистки узнают первых соперниц на US Open 2026 по итогам жеребьевки. Матчи основной сетки американского мейджора стартуют 30 августа.
Костюк на US Open 2026 будет посеяна под 11-м номером.
ВИДЕО. Костюк провела длительный спарринг с Йович на кортах US Open 2026
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