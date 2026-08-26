Александра Олейникова – Диан Парри. Поражение в R2 Монтеррея. Видеообзор

Парри в четвертьфинале пятисотника сыграет с победительницей поединка Екатерина Александрова – Диан Парри.

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Олейникова потерпела поражение в двух сетах со счетом 4:6, 6:7 (3:7) за 1 час и 57 минут.

26 августа украинка Александра Олейникова проиграла Диан Парри в матче 1/8 финала турнира WTA 500 в Монтеррее, Мексика.

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