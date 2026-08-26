Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Александра Олейникова – Диан Парри. Поражение в R2 Монтеррея. Видеообзор
WTA
26 августа 2026, 08:29 |
121
0

Александра Олейникова – Диан Парри. Поражение в R2 Монтеррея. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала турнира WTA 500 в Монтеррее

26 августа 2026, 08:29 |
121
0
Александра Олейникова – Диан Парри. Поражение в R2 Монтеррея. Видеообзор
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

26 августа украинка Александра Олейникова проиграла Диан Парри в матче 1/8 финала турнира WTA 500 в Монтеррее, Мексика.

Олейникова потерпела поражение в двух сетах со счетом 4:6, 6:7 (3:7) за 1 час и 57 минут.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Парри в четвертьфинале пятисотника сыграет с победительницей поединка Екатерина Александрова – Диан Парри.

WTA 500 Монтеррей. Хард, 1/8 финала

Александра Олейникова (Украина) – Диан Парри (Франция) – 4:6, 6:7 (3:7)

Видеообзор матча

По теме:
Олейникова в борьбе проиграла матч 1/8 финала турнира WTA 500 в Монтеррее
ВИДЕО. Легенды на US Open. Федерер переиграл Роддика в выставочном матче
Юлия Стародубцева – Джанис Тджен. Выход в QF Монтеррея. Видеообзор матча
Александра Олейникова Диан Парри теннисные видеообзоры WTA Монтеррей
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина и Монфис выбили первых ракеток на пути в 1/2 финала US Open 2026!
Теннис | 25 августа 2026, 21:10 34
Свитолина и Монфис выбили первых ракеток на пути в 1/2 финала US Open 2026!
Свитолина и Монфис выбили первых ракеток на пути в 1/2 финала US Open 2026!

Гаэль был в огне: Свитолина и Монфис одолели Синякову с Паттеном в четвертьфинале микста

Динамо и Пономаренко поставили точку в трансферном вопросе
Футбол | 26 августа 2026, 07:53 18
Динамо и Пономаренко поставили точку в трансферном вопросе
Динамо и Пономаренко поставили точку в трансферном вопросе

Клуб и футболист не заинтересованы в расторжении контракта

Челси выбрал для Мудрика новый клуб и отказал Лидсу – источник
Футбол | 25.08.2026, 09:44
Челси выбрал для Мудрика новый клуб и отказал Лидсу – источник
Челси выбрал для Мудрика новый клуб и отказал Лидсу – источник
Соболева проиграла в первом раунде квалификации US Open 2026
Теннис | 26.08.2026, 04:08
Соболева проиграла в первом раунде квалификации US Open 2026
Соболева проиграла в первом раунде квалификации US Open 2026
ФОТО. Теща Забарного покорила Париж красотой
Футбол | 26.08.2026, 01:32
ФОТО. Теща Забарного покорила Париж красотой
ФОТО. Теща Забарного покорила Париж красотой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Украине поставили точку в планах Усика
В Украине поставили точку в планах Усика
25.08.2026, 10:07 1
Бокс
Евроволей. Украина и Чехия определили победителя в четырех сетах
Евроволей. Украина и Чехия определили победителя в четырех сетах
25.08.2026, 22:04 22
Волейбол
Владимир КЛИЧКО: «Это мой соперник. Он невероятно силен»
Владимир КЛИЧКО: «Это мой соперник. Он невероятно силен»
25.08.2026, 00:45 3
Бокс
Алексей Гуцуляк готовится подписать крупный контракт, – источник
Алексей Гуцуляк готовится подписать крупный контракт, – источник
25.08.2026, 08:32 4
Футбол
Динамо предложили 30 миллионов евро за трансфер Пономаренко
Динамо предложили 30 миллионов евро за трансфер Пономаренко
25.08.2026, 11:11 65
Футбол
Форвард Динамо покинул киевский клуб и не планирует возвращаться в Украину
Форвард Динамо покинул киевский клуб и не планирует возвращаться в Украину
24.08.2026, 09:01 20
Футбол
Гордон – не герой, а Терзич – не тренер. Обзор 2-го тура Ла Лиги
Гордон – не герой, а Терзич – не тренер. Обзор 2-го тура Ла Лиги
25.08.2026, 14:40 5
Футбол
Итоги дня Лиги чемпионов. ЛАСК совершил феерический суперкамбек с Селтиком
Итоги дня Лиги чемпионов. ЛАСК совершил феерический суперкамбек с Селтиком
26.08.2026, 00:41 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем