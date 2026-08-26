Александра Олейникова – Диан Парри. Поражение в R2 Монтеррея. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала турнира WTA 500 в Монтеррее
26 августа украинка Александра Олейникова проиграла Диан Парри в матче 1/8 финала турнира WTA 500 в Монтеррее, Мексика.
Олейникова потерпела поражение в двух сетах со счетом 4:6, 6:7 (3:7) за 1 час и 57 минут.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Парри в четвертьфинале пятисотника сыграет с победительницей поединка Екатерина Александрова – Диан Парри.
WTA 500 Монтеррей. Хард, 1/8 финала
Александра Олейникова (Украина) – Диан Парри (Франция) – 4:6, 6:7 (3:7)
Видеообзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Гаэль был в огне: Свитолина и Монфис одолели Синякову с Паттеном в четвертьфинале микста
Клуб и футболист не заинтересованы в расторжении контракта