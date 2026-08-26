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WTA
26 августа 2026, 06:36 | Обновлено 26 августа 2026, 06:39
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Олейникова в борьбе проиграла матч 1/8 финала турнира WTA 500 в Монтеррее

Александра в двух сетах уступила Диан Парри в матче второго раунда пятисотника

26 августа 2026, 06:36 | Обновлено 26 августа 2026, 06:39
80
2 Comments
Олейникова в борьбе проиграла матч 1/8 финала турнира WTA 500 в Монтеррее
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова
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Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 46) завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Монтеррее, Мексика.

Во втором раунде украинка в двух сетах уступила представительнице Франции Диан Парри (WTA 50) за 1 час и 57 минут.

WTA 500 Монтеррей. Хард, 1/8 финала

Александра Олейникова (Украина) – Диан Парри (Франция) – 4:6, 6:7 (3:7)

Это было второе очное противостояние соперниц. В 2025 году Александра уступила Диан в квалификации Уимблдона.

Олейникова в Монтеррее успела переиграть Майяр Шериф. На счету Парри также победа над Донной Векич, а далее француженка встретится с победительницей поединка Екатерина Александрова – Клара Таусон.

Следующим турниром Олейниковой будет Открытый чемпионат США 2026. Матчи основной сетки US Open стартуют 30 августа.

Украину в Монтеррее продолжит представлять только Юлия Стародубцева, которая в ночь на 26 число переиграла Джанис Тджен в поединке 1/8 финала.

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Александра Олейникова Диан Парри WTA Монтеррей
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Шкода. Але принаймні це була достойна гра. Явно може виступати конкурентно не тільки на грунті. Здається, покращила таки подачу, молодець. Потрібно продовжувати працювати і прогресувати. 
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Прошлая осень была пиковой выиграно три 125.в прошлом году выиграно 7турниров в этом 0.если не поднатужится новый год начнет вне сотни Даяна не даст соврать
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