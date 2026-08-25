Сачко успешно стартовал в квалификации US Open 2026

Украинский теннисист Виталий Сачко (ATP 188) успешно стартовал в квалификации Открытого чемпионата США 2026.

В первом раунде украинец обыграл представителя Бельгии Готье Онклина (АТР 158) в двух сетах за 1 час и 50 минут – 7:5, 7:5.

Счет очных противостояний соперников – 1:1.

Сачко впервые удалось преодолеть стартовый раунд мейджора в Нью-Йорке.

Следующим соперником Виталия будет либо Алекс Болт, либо Пабло Ламас Руис.

US Open 2026. Квалификация

Готье Онклин – Виталий Сачко – 5:7, 5:7