US Open25 августа 2026, 21:56 | Обновлено 25 августа 2026, 22:00
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Сачко успешно стартовал в квалификации US Open 2026
Виталий обыграл Готье Онклина в двух сетах в первом раунде отбора
25 августа 2026, 21:56 | Обновлено 25 августа 2026, 22:00
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Украинский теннисист Виталий Сачко (ATP 188) успешно стартовал в квалификации Открытого чемпионата США 2026.
В первом раунде украинец обыграл представителя Бельгии Готье Онклина (АТР 158) в двух сетах за 1 час и 50 минут – 7:5, 7:5.
Счет очных противостояний соперников – 1:1.
Сачко впервые удалось преодолеть стартовый раунд мейджора в Нью-Йорке.
Следующим соперником Виталия будет либо Алекс Болт, либо Пабло Ламас Руис.
US Open 2026. Квалификация
Готье Онклин – Виталий Сачко – 5:7, 5:7
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