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US Open
25 августа 2026, 21:56 | Обновлено 25 августа 2026, 22:00
450
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Сачко успешно стартовал в квалификации US Open 2026

Виталий обыграл Готье Онклина в двух сетах в первом раунде отбора

25 августа 2026, 21:56 | Обновлено 25 августа 2026, 22:00
450
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Сачко успешно стартовал в квалификации US Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко
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Украинский теннисист Виталий Сачко (ATP 188) успешно стартовал в квалификации Открытого чемпионата США 2026.

В первом раунде украинец обыграл представителя Бельгии Готье Онклина (АТР 158) в двух сетах за 1 час и 50 минут – 7:5, 7:5.

Счет очных противостояний соперников – 1:1.

Сачко впервые удалось преодолеть стартовый раунд мейджора в Нью-Йорке.

Следующим соперником Виталия будет либо Алекс Болт, либо Пабло Ламас Руис.

US Open 2026. Квалификация

Готье Онклин Виталий Сачко – 5:7, 5:7

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Виталий Сачко US Open 2026
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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